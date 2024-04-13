Не подарок: Трамп поддержал выделение помощи Украине от США, но есть условие (видео)

На пресс-конференции со спикером Палаты представителей кандидат в президенты дал понять общественности, что он открыт для одобрения помощи Киеву, но только в виде кредита.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Майк Джонсон провели 12 апреля совместную пресс-конференцию после встречи в клубе бывшего президента в Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет The Hill.

Выступая на пресс-конференции и называя Трампа "нашим будущим президентом", Джонсон прежде всего акцентировал внимание на доброчестности голосования на выборах, прозрачности границ и раскритиковал администрацию нынешнего президента США Джо Байдена и его лично в попустительстве свободному перемещению через южную границу.

Спикера поддержал Трамп, который подчеркнул наличие "страшной инфляции в Америке, которой давно не было", поэтому необходимо срочно прекратить войну между Украиной и Россией, остановить глобальный хаос, из-за которого и произошло израильское 7 октября. Таким образом экс-президент дал понять общественности, что одобрение помощи Украине в войне против России возможно, но только в виде кредита.

"Мы рассматриваем это прямо сейчас, и они говорят об этом, и мы думаем о том, чтобы сделать это в форме кредита, а не просто подарка", — заметил Трамп.

Он обратил внимание на то, что Европа должна дать свои деньги для Украины, поскольку она больше зависит от ситуации, которая разворачивается в этой стране, где, по словам экс-президента, уже погибли "миллионы людей" с обеих сторон, а множество городов невозможно будет восстановить.

"Они должны сравнять счет. Если они не сравняют счет, я очень расстроен этим, потому что они пострадают гораздо больше, чем мы", — подытожил экс-президент.

Таким образом оба политика попытались продемонстрировать единство действий в то время, как спикер пытается найти опору среди оппонентов внутри разобщенного крыла республиканцев в Конгрессе.

"Он (Джонсон. — Ред.) очень хорошо справляется с работой в очень сложных условиях", — поддержал Трамп спикера во Флориде.

И Трамп, и Джонсон уверены, что такие слова помогут спикеру в укреплении его позиций в Палате представителей. Его положение достаточно сложное и шаткое, а его законодательные приоритеты поддаются нещадной критике однопартийцев. Так, на прошедшей неделе был приостановлен законопроект о слежке, а в феврале пришлось сделать две попытки, чтобы одобрить некоторые статьи импичмента, направленные на Алехандро Майоркаса, министра внутренней безопасности администрации Джо Байдена, в ведении которого находятся вопросы охраны границ.

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Кризис в Конгрессе США: Джонсон проведет переговоры с Трампом, — CNN

Фокус писал, что 4 апреля стало известно: Палата представителей вернется к вопросу помощи Украине, скорее всего, только через несколько недель.

Кроме того, 12 апреля Фокус сообщал, что, по информации издания The Guardian, во время своего президентства Дональд Трамп считал, что Украина должна быть частью Российской Федерации.