В Киев прибыла большая партия британских гранатометов NLAW (фото)

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, данный вид оружия показал себя лучше всех в боях с российскими войсками.

В Украинскую столицу прибыла большая партия британских гранатометов NLAW. Гранатометы этого вида показали себя лучше всех в боях с российскими оккупантами. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

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О точном количестве гранатометов пока что не сообщается.

"Тем временем в Киев прибыла новая крупная партия NLAW. Эти гранатометы показали себя с самой наилучшей стороны в боях с оккупантами. Дырку от бублика получите, а не Киев !", — написал он.

Что это за оружие?

NLAW — это переносный противотанковый ракетный комплекс, который есть в вооруженных силах Великобритании. Он разработан шведской компанией SAAB. Главной задачей гранатомета является уничтожение бронированных машин, танков и БТРов на расстоянии 400-800 метров. Он полезен в бою преимущественно в городе.

Напомним, 3 марта стало известно, что Канада отправит в Украину 4500 гранатометов M-72 LAW и 7500 ручных гранат. Также в Канаде профинансируют современные спутниковые снимки, чтобы помочь украинским военным отслеживать перемещение российских войск.

Также Латвия передала Украине 90 беспилотников, которые будут переданы вооруженным силам Украины. Такое решение Латвия приняла на фоне полномасштабного вторжения России. Какие именно дроны приедут пока что неизвестно.