До Києва прибула велика партія британських гранатометів NLAW (фото)

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, цей вид зброї показав себе найкраще в боях з російськими військами.

До української столиці прибула велика партія британських гранатометів NLAW. Гранатомети цього виду показали себе найкраще в боях із російськими окупантами. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Про точну кількість гранатометів поки що не повідомляється.

"Тим часом до Києва прибула нова велика партія NLAW. Ці гранатомети показали себе з найкращого боку в боях з окупантами. Дірку від бублика отримаєте, а не Київ!", — написав він.

Що це за зброя?

NLAW – це переносний протитанковий ракетний комплекс, який є у збройних силах Великої Британії. Він розроблений шведською компанією SAAB. Головним завданням гранатомета є знищення броньованих машин, танків та БТРів на відстані 400-800 метрів. Він корисний у бою переважно у місті.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що Канада відправить в Україну 4500 гранатометів M-72 LAW та 7500 ручних гранат. Також у Канаді профінансують сучасні супутникові знімки, щоб допомогти українським військовим відстежувати переміщення російських військ.

Також Латвія передала Україні 90 безпілотників, які будуть передані збройним силам України. Таке рішення Латвія ухвалила на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Які саме дрони приїдуть, наразі невідомо.