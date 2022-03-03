4500 гранатометів і 7500 гранат: Канада відправить допомогу Україні
Канада підтримує Україну під час війни, яку розв'язала Росія. Вибухові снаряди та вогнепальну зброю найближчим часом буде відправлено на допомогу українським військовим.
Україна отримає від Канади військову допомогу для боротьби з російськими окупантами: 4500 гранатометів M-72 LAW та 7500 ручних гранат. Про це 3 березня на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
Як наголосила канадська міністерка, вони "не залишають каменя на камені, щоб допомогти друзям в Україні". Також у Канаді профінансують сучасні супутникові знімки, аби допомогти українським військовим відслідковувати переміщення російських військ.
M-72 LAW — це протитанковий одноразовий ручний гранатомет. Він здатний пробити броньовану сталь від 250 мм до 275 мм, а нових версій – 305 мм.
1 березня українські захисники отримали нові комплекси NLAW і Javelin. Протитанковий ракетний комплекс NLAW можна використовувати навіть із приміщень, а Javelin знищує танк ворога на відстані до 5 км.
3 березня на тлі повномасштабного вторгнення російських військ Латвія передала ЗСУ 90 безпілотників. Які саме дрони до України прибудуть з-за кордону, наразі невідомо.