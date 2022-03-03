4500 гранатометов и 7500 гранат: Канада отправит помощь Украине

Канада поддерживает Украину во время войны, которую развязала Россия. Взрывные снаряды и огнестрельное оружие в ближайшее время будут отправлены в помощь украинским военным.

Украина получит от Канады военную помощь для борьбы с российскими оккупантами: 4500 гранатометов M-72 LAW и 7500 ручных гранат. Об этом 3 марта на своей официальной странице в Facebook сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

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Как акцентировала канадский министр, они "не оставляют камня на камне, чтобы помочь друзьям в Украине". Также в Канаде профинансируют современные спутниковые снимки, чтобы помочь украинским военным отслеживать перемещение российских войск.

M-72 LAW — это противотанковый одноразовый ручной гранатомет. Он способен пробить бронированную сталь от 250 мм до 275 мм, а новых версий — 305 мм.

1 марта украинские защитники получили новые комплексы NLAW и Javelin. Противотанковый ракетный комплекс NLAW можно использовать даже из помещений, а Javelin уничтожает танк врага на расстоянии до 5 км.

3 марта на фоне полномасштабного вторжения российских войск Латвия передала ВСУ 90 беспилотников. Какие именно дроны в Украину прибудут из-за рубежа пока неизвестно.