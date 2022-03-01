Украинские бойцы получили новые партии ПТРК NLAW и Javelin (фото)

Противотанковый ракетный комплекс NLAW можно использовать даже из помещений, а Javelin уничтожает танк врага на расстоянии до 5 км.

1 марта в Украину прибыли новые комплексы NLAW и Javelin. Об этом сообщает Оперативное командование "Північ" на своей странице в Facebook.

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Для безопасности украинские бойцы не разглашают количество прибывших партий.

NLAW — противотанковый ракетный комплекс, который можно использовать даже из помещений. Он поражает бронированную и обычную технику, а также вертолеты на расстоянии 20-800 метров. NLAW работает по принципу "выстрелил и забыл": это означает, что оператору не нужно направлять ракету к цели на всем ее пути полета. Также комплекс ликвидирует цели, которые находятся в укрытии: ракета поразит кумулятивной струей крышу башни танка даже не имея физического контакта с ней.

Javelin — это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Он способен поражать бронированную технику и малоскоростные воздушные цели. "Джавелин" в переводе означает "Метательное копье". Этот ПТРК может уничтожить танк врага на расстоянии до 5 км. После пуска ракета сама найдет цель, благодаря чему достигается практически стопроцентная точность.

28 февраля Кременчугское предприятие "АвтоКрАЗ" предало Вооруженным силам Украины уже готовые бронеавтомобили "Спартан" и "Шрек". Суммарная стоимость бронеавтомобилей – миллион долларов. Ранее КрАЗ передал армии партию современных седельных тягачей.

1 марта стало известно, что Болгария, Польша и Словакия отправят в Украину истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Некоторые страны получат взамен американские истребители F-16.