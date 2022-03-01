Западные союзники передадут Украине 70 боевых самолетов: пригодна ли техника для боев

Болгария, Польша и Словакия отправят в Украину истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Некоторые страны получат взамен американские истребители F-16.

Cоюзники Украины передадут 70 боевых самолетов для противостояния России. Об этом сообщило командование сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По сведениям военных, Украина получит истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

При необходимости их разместят в Польше на военных аэродромах, откуда пилоты из Украины смогут совершать боевые вылеты.

[ + – ] Самолеты могут разместить в Польше на военных аэродромах

Болгария собирается передать 16 единиц МиГ-29 и 14 единиц Су-25, Польша — 28 единиц МиГ-29, а Словакия — 12 единиц МиГ-29, заявило командование.

Раскол в правительстве Болгарии из-за войны в Украине

Болгарская служба Euractiv cообщает, что в правительстве Софии возник конфликт на почве отправки в Украину военной помощи. Лидер болгарской социалистической партии (БСП), министр экономики Корнелия Нинова заявила, что болгарское правительство не принимало решения о поставках оружия в Украину.

"Парламент принял решение оказывать Украине только гуманитарную помощь. Комиссия экспортного контроля не выдавала разрешения на экспорт оружия и товаров двойного назначения в Украину", – объяснила чиновник.

[ + – ] Министр экономики Корнелия Нинова заявила об оказании Украине гуманитарной помощи

БСП выступили против ввода санкций против РФ за нападение на Украину. Политики считают, что они негативно повлияют на национальные интересы, экономику и граждан Болгарии.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков 28 февраля опроверг возможность поставок военной техники в Украину, потому что страна не принимала такое обязательство.

Петков сказал, что у Болгарии нет такого количества самолетов, чтобы передавать их другой стране. Военно-логистическую поддержку Украине обеспечат на уровне Евросоюза и НАТО, добавил он.

Издание Defence 24 пишет, что у Болгарии есть 15 самолетов МиГ-29, но пригодны к полетам не более трети. Лучше дело обстоит со штурмовиками Су-25 – из 14 таких самолетов в Болгарии 8 модернизировали и отремонтировали в 2020-2021 годах, сообщили специалисты.

[ + – ] Болгария имеет на вооружении 15 самолетов МиГ-29

В Польше 7 истребителей устарели

У Польши имеется всего около 30 советских истребителей МиГ-29, реально страна может отправить Украине не более 23, прокомментировал радио Onet высокопоставленный офицер польской армии.

Остальные 7 единиц техники слишком устарели и, вероятно, их нереально использовать в боевых действиях, заявил военный.

[ + – ] Польский истребитель МиГ-29 на литовской базе Шяуляй

Поляки передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) 100 ракет Р-73 для истребителей МиГ-29, добавил собеседник. Боеприпасы предназначены для сбивания самолетов, вертолетов, крылатых ракет, наземных и надводных объектов.

Вместо истребителей МиГ-29 Польша получит бывшие в употреблении F-16 из США.

Поставки из Словакии под вопросом

В Словакии на вооружении имеются чешские МиГ-29, их готовятся заменить на американские истребители F-16. На вооружении армии страны состоят 12 истребителей МиГ-29, еще 9 – на хранении, их тоже можно использовать.

Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль опровергла возможность поставок истребителей МиГ-29 в Украину.

МиГ-29 – советский истребитель четвертого поколения. Он предназначен для уничтожения воздушных целей. Первый опытный полет МиГ-29 состоялся 6 октября 1977 года.

Су-25 – штурмовик, оказывающий авиационную поддержку в зоне боевых действий. Самолет способен поражать наземные и надводные цели, вертолеты, десантные или транспортные самолеты.

Напомним, что военные чиновники НАТО удивились некомпетентности вражеской армии и ожесточенному сопротивлению ВСУ после начала боевых действий в Украине 24 февраля.

Фокус уже писал, что к утру 28 февраля в Украине погибли около 5,3 тыс. оккупантов. ВСУ уничтожили десятки самолетов, вертолетов и около 200 танков противника.