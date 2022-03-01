Западные союзники передадут Украине 70 боевых самолетов: пригодна ли техника для боев
Болгария, Польша и Словакия отправят в Украину истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Некоторые страны получат взамен американские истребители F-16.
Cоюзники Украины передадут 70 боевых самолетов для противостояния России. Об этом сообщило командование сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.
По сведениям военных, Украина получит истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.
При необходимости их разместят в Польше на военных аэродромах, откуда пилоты из Украины смогут совершать боевые вылеты.
Болгария собирается передать 16 единиц МиГ-29 и 14 единиц Су-25, Польша — 28 единиц МиГ-29, а Словакия — 12 единиц МиГ-29, заявило командование.
Раскол в правительстве Болгарии из-за войны в Украине
Болгарская служба Euractiv cообщает, что в правительстве Софии возник конфликт на почве отправки в Украину военной помощи. Лидер болгарской социалистической партии (БСП), министр экономики Корнелия Нинова заявила, что болгарское правительство не принимало решения о поставках оружия в Украину.
"Парламент принял решение оказывать Украине только гуманитарную помощь. Комиссия экспортного контроля не выдавала разрешения на экспорт оружия и товаров двойного назначения в Украину", – объяснила чиновник.
БСП выступили против ввода санкций против РФ за нападение на Украину. Политики считают, что они негативно повлияют на национальные интересы, экономику и граждан Болгарии.
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков 28 февраля опроверг возможность поставок военной техники в Украину, потому что страна не принимала такое обязательство.
Петков сказал, что у Болгарии нет такого количества самолетов, чтобы передавать их другой стране. Военно-логистическую поддержку Украине обеспечат на уровне Евросоюза и НАТО, добавил он.
Издание Defence 24 пишет, что у Болгарии есть 15 самолетов МиГ-29, но пригодны к полетам не более трети. Лучше дело обстоит со штурмовиками Су-25 – из 14 таких самолетов в Болгарии 8 модернизировали и отремонтировали в 2020-2021 годах, сообщили специалисты.
В Польше 7 истребителей устарели
У Польши имеется всего около 30 советских истребителей МиГ-29, реально страна может отправить Украине не более 23, прокомментировал радио Onet высокопоставленный офицер польской армии.
Остальные 7 единиц техники слишком устарели и, вероятно, их нереально использовать в боевых действиях, заявил военный.
Поляки передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) 100 ракет Р-73 для истребителей МиГ-29, добавил собеседник. Боеприпасы предназначены для сбивания самолетов, вертолетов, крылатых ракет, наземных и надводных объектов.
Вместо истребителей МиГ-29 Польша получит бывшие в употреблении F-16 из США.
Поставки из Словакии под вопросом
В Словакии на вооружении имеются чешские МиГ-29, их готовятся заменить на американские истребители F-16. На вооружении армии страны состоят 12 истребителей МиГ-29, еще 9 – на хранении, их тоже можно использовать.
Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль опровергла возможность поставок истребителей МиГ-29 в Украину.
МиГ-29 – советский истребитель четвертого поколения. Он предназначен для уничтожения воздушных целей. Первый опытный полет МиГ-29 состоялся 6 октября 1977 года.
Су-25 – штурмовик, оказывающий авиационную поддержку в зоне боевых действий. Самолет способен поражать наземные и надводные цели, вертолеты, десантные или транспортные самолеты.
Напомним, что военные чиновники НАТО удивились некомпетентности вражеской армии и ожесточенному сопротивлению ВСУ после начала боевых действий в Украине 24 февраля.
Фокус уже писал, что к утру 28 февраля в Украине погибли около 5,3 тыс. оккупантов. ВСУ уничтожили десятки самолетов, вертолетов и около 200 танков противника.