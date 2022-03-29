Пентагон прискорить випуск ракет для протитанкових комплексів Stinger та Javelin, — CNN

Боєприпаси йдуть в Україну для війни з Росією. Міноборони США планує також збільшувати обсяг виробництва Javelin до 6 тис. штук.

Пентагон прискорить виробництво ракет для протитанкових комплексів Stinger і Javelin, щоб поповнити запаси, яких бракує. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на представників Міністерства оборони США.

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Боєприпаси закінчуються, оскільки їх відправляють в Україну для війни з Росією. За словами чиновників, у планах влади України – щоденний привіз із США 500 протитанкових ракет Javelin і 500 зенітних ракет Stinger.

США та інші члени НАТО до 7 березня направили в Україну близько 17 тис. протитанкових та 2 тис. зенітних ракет. Білий дім 16 березня оголосив про пакет допомоги на 800 млн доларів, який включав 800 додаткових зенітних систем Stinger та 2 тис. протитанкових ракетних комплексів Javelin.

[ + – ] Пентагон розглядає варіанти збільшення потужностей для ракет

Прессекретарка Пентагону Джессіка Максвелл повідомила, що військове керівництво США розглядає варіанти збільшення виробничих потужностей та скорочення термінів виробництва ракет. Серед них – додавання робітників на виробничі лінії, виробництво нових компонентів, купівля додаткових інструментів та випробувального обладнання для виробництва.

Ракети Stinger – за скільки роблять партію?

Виробництво серійної партії ракет Stinger триває від 18 до 24 місяців, залежно від обсягу. Пентагон не розкриває певну кількість, але говорить про підтримку рівня, необхідного для конфлікту.

Американська військова компанія Raytheon уклала контракт на виробництво продукції за кордоном на 320 млн доларів. Протитанковий комплекс Javelin у режимі повного виробництва. Проте Пентагон намагається збільшити виробництво.

[ + – ] Комплекси Javelin можуть вироблятися в кількості понад 6 тис. штук на рік

Американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin, виробник Javelin має можливість задовольнити збільшений попит у найближчому майбутньому, заявила прессекретарка компанії.

У бюджетних документах Міноборони сказано, що до 2022 протитанкові комплекси Javelin можуть вироблятися в кількості понад 6 тис. штук на рік на спільному підприємстві Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture в Орландо (штат Аризона).

Зенітні ракети Stinger виробляються компанією Raytheon у Тусоні. За даними Raytheon, комплекси Stinger використовують у 19 країнах. Фінансовий директор виробника ракетних, гіперзвукових та електричних рухових установок Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Ден Боле отримав запити на термінове виробництво компонентів для ракет Stinger цього місяця.

Зазначимо, що ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin – зі 112 пострілів – 100 точно влучили в ціль.

США відмовилися надавати Україні допомогу на створення безпольотної зони, яка потрібна для протистояння РФ.