ВСУ могут взять в окружение войска РФ под Изюмом: что известно (видео)

Вчера советник главы ОП Арестович, а затем политтехнолог Петров анонсировали "очень плохие новости" для ВС РФ. А уже сегодня стало известно о контрнаступлении ВСУ на изюмском направлении.

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16 апреля советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" анонсировал "очень интересные события" по действиям Вооруженных сил Украины.

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В начале передачи Арестович заявил, что "промелькнула" очень интересная информация о действиях ВСУ. Он отказался называть подробности, говоря о том, что все прояснится в течение суток.

Также политтехнолог Владимир Петров в своем телеграм-канале написал, что российскую армию будут ждать "очень плохие новости". Какие-либо подробности он также отказался раскрывать.

Также 16 апреля издание The Economist сообщило, что российская армия за 24 часа понесла больше потерь, чем за 8 лет войны в Сирии. В издании указывалось, что противотанковые средства оказали "серьезное сопротивление" наступлению РФ на востоке и на севере страны.

17 апреля в сети начала появляться информация, что ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе. Удалось освободить территорию на участке между Святогорском и Кременной. Вражеские войска были отброшены на несколько километров на северо-восток. Если удастся перекрыть дорогу, то ВС РФ в районе Изюма могут быть окружены.

[ + – ] Контратака ВСУ на изюмском направлении. ВС РФ рискуют попасть в котел

Напомним, 7 апреля ВСУ отбросили ВС РФ от Кременной на 5-10 км. Населенный пункт находится на пути к Северодонецку и Лисичанску.

16 апреля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что наступление российских войск на Донбассе ожидается сразу после завершения дождей. Перед наступлением ожидается массированной обстрел из минометов и тяжелой артиллерии, после чего в атаку пойдет множество танков и вражеской пехоты.