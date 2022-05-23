Солдат РФ Шишимарин приговорен к пожизненному за убийство жителя Сумской области

Оккупант исполнил приказ застрелить 62-летнего мужчину, однако мог этого не делать без каких-либо последствия для себя, говорится в решении суда.

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Военнослужащий Вооруженных сил РФ Вадим Шишимарин признан виновным в убийстве жителя Сумской области Александра Шелипова во время полномасштабного вторжения России в Украине. Оккупант приговорен к пожизненному тюремному сроку. Соответствующее решение вынес Соломенский районный суд Киева в понедельник, 23 мая. Заседание транслировало издание "Суспільне".

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"Шишимарина 17.10.2000 года рождения признать виновным в совершении уголовного правноарушения… Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в тексте приговора.

За российским солдатом остается право попросить о помиловании, сказал судья.

Зачитывая приговор судья привел характеристику Шишимарина, упомянув, что тот пошел служить по контракту в армию РФ ради заработка, который составляет примерно 500 долларов (около 15 тыс. грн). Также он указал, что четвертая танковая Кантемировская дивизия, командиром отделения которой был Шишимарин вторглась в Украину 24 февраля, а 28 февраля его колонна техника попала под обстрел. Подсудимый и четыре его сослуживца угнали автомобиль и заехали в поселок Чупаховка. Там оккупант, выполняя приказ своего сослуживца, выстрелил в голову 62-летнего местного жителя Александра Шелипова — тот умер на месте.

Первое заседание по этому делу состоялось 13 мая. Прокурор тогда сообщил, что российский солдат признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием.

На следующем заседании Шишимарин попросил прощения перед вдовой погибшего Катериной Шелиповой. Офис генерального прокурора назвал его первым российским военным, которого судят за убийство мирного жителя в Украине.