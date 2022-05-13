Раскаялся и признал вину. В Киеве начался первый суд над оккупантом РФ (видео)

За убийство безоружного мирного жителя сержанту Кантемировской дивизии ВС РФ Вадиму Шишимарину грозит пожизненное заключение.

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В Соломенском райсуде Киева 13 мая началось рассмотрение дела 21-летнего российского оккупанта Вадима Шишимарина, которого обвиняют в убийстве мирного жителя, сообщает Офис генерального прокурора Украины. Следующее судебное заседание состоится 18 мая.

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Шишимарин — командир отделения в/ч 32010 считающейся в России элитной 4-й танковой Кантемировской дивизии, родом он из Иркутской области. По данным следствия, в Сумской области колонна техники оккупантов была разбита солдатами ВСУ. Убегая с поля боя, сержант Шишимарин и четыре его сослуживца обстреляли из автоматов частный автомобиль.

"На украденной машине оккупанты заехали в пгт Чупаховка Сумской области, — отметили в Офисе генпрокурора. — По дороге они увидели безоружного жителя села, который шел вдоль обочины, разговаривая по телефону. Подсудимый произвел несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от собственного дома".

По обвинению в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), Вадиму Шишимарину грозит вплоть до пожизненного заключения.

Прокурор Ярослав Ущапивский сообщил "Украинской правде", что оккупант признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Однако вину российского солдата доказывают не только его слова, но и экспертизы и свидетельские показания. Следствие изъяло оружие, из которого стрелял Шишимарин, а также оружие других солдат, находившихся с ним в машине.

Напомним, 12 мая телеканал CNN показал видео убийства ВС РФ гражданских под Киевом. В сюжете телеканала говорится о том, что российские солдаты 16 марта застрелили двух безоружных гражданских при отходе после столкновений под Киевом. Офис генпрокурора Украины расследует это событие как военное преступление.

Агентство Reuters ранее расследовало зверства российских оккупантов в Буче. Журналисты выяснили, что убийства и пытки совершали войска Росгвардии, центра спецназначения "Витязь", 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова и чеченские боевики.