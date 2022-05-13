Розкаявся і визнав провину. У Києві розпочався перший суд над окупантом РФ (відео)

За вбивство беззбройного мирного жителя сержанту Кантемирівської дивізії ЗС РФ Вадиму Шишимаріну загрожує довічне ув'язнення.

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У Солом'янському райсуді Києва 13 травня розпочався розгляд справи 21-річного російського окупанта Вадима Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві мирного жителя, повідомляє Офіс генерального прокурора України. Наступне судове засідання відбудеться 18 травня.

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Шишимарін — командир відділення в/ч 32010, що вважається в Росії елітною, 4-ї танкової Кантемирівської дивізії, родом він з Іркутської області. За даними слідства, у Сумській області колона техніки окупантів була розбита солдатами ЗСУ. Втікаючи з поля бою, сержант Шишимарін і чотири його товариші по службі обстріляли з автоматів приватний автомобіль.

"На вкраденій машині окупанти заїхали до смт Чупахівка Сумської області, — зазначили в Офісі генпрокурора. — По дорозі вони побачили беззбройного жителя села, який йшов уздовж узбіччя, розмовляючи по телефону. Підсудний здійснив кілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашнікова в голову 62-річного потерпілого. Чоловік загинув на місці всього за кілька десятків метрів від власного будинку".

За звинуваченням у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), Вадиму Шишимаріну загрожує довічне ув'язнення.

Прокурор Ярослав Ущапівський повідомив "Українській правді", що окупант визнав провину, покаявся та співпрацював зі слідством. Проте провину російського солдата доводять не лише його слова, а й експертизи та свідчення. Слідство вилучило зброю, з якої стріляв Шишимарін, а також зброю інших солдат, які перебували з ним у машині.

Нагадаємо, 12 травня телеканал CNN показав відео вбивства ЗС РФ цивільних під Києвом. У сюжеті телеканалу йдеться про те, що російські солдати 16 березня застрелили двох беззбройних цивільних під час відходу після зіткнень під Києвом. Офіс генпрокурора України розслідує цю подію як воєнний злочин.

Агентство Reuters раніше розслідувало звірства російських окупантів у Бучі. Журналісти з'ясували, що вбивства та тортури чинили війська Росгвардії, центру спецпризначення "Вітязь", 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з Пскова та чеченські бойовики.