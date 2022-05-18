Военный РФ на суде признал свою вину в убийстве мирного жителя под Сумами (видео)

По данным следствия, российский танкист выстрелил в голову 62-летнего украинца. Дело Шишимарина стало первым процессом над военнослужащим РФ за совершение военного преступления.

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Сержант российской армии, командир отделения 4-ой танковой Кантемировской дивизии Московской области Вадим Шишимарин полностью признал свою вину в убийстве гражданского лица в Сумской области.

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В ходе заседания 18 мая судья спросил, получил ли подсудимый копию обвинительного заключения на русском языке и понял ли, в чем его обвиняют. После этого судья спросил, признает ли он свою вину, и российский военнослужащий подтвердил это и добавил, что готов дать показания по делу.

По данным следствия, утром 28 февраля российскую колонну в Сумской области, в составе которой был и Шишимарин, разбили Вооруженные силы Украины. Убегая от украинской армии, сержант с четырьмя своими сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и угнали его. На украденной машине захватчики въехали в поселок Чупаховка.

Там на одной из улиц российские военные увидели идущего безоружного 62-летнего местного жителя в гражданской одежде, который возвращался домой. Российский военнослужащий Куфаков отдал приказ сержанту Шишимарину убить мужчину, и тот выстрелил сельчанину в голову из автомата Калашникова. Мужчина умер на месте от полученных ран.

[ + – ] Суд над Шишимариным Фото: Ян Доброносов

Следствие изъяло оружие, из которого стрелял Шишимарин, а также оружие других солдат, находившихся с ним в машине.

По обвинению в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), Вадиму Шишимарину грозит вплоть до пожизненного заключения.

[ + – ] Вадим Шишимарин во время суда Фото: Ян Доброносов

Напомним, первое заседание суда над Шишимариным состоялось 13 мая в Соломенском райсуде Киева. Прокурор Ярослав Ущапивский сообщил, что оккупант признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием.

12 мая телеканал CNN показал видео убийства ВС РФ гражданских под Киевом. В сюжете телеканала говорится о том, что российские солдаты 16 марта застрелили двух безоружных гражданских при отходе после столкновений под Киевом.