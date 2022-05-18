Військовий РФ на суді визнав свою провину в убивстві мирного жителя під Сумами (відео)

За даними слідства, російський танкіст вистрілив у голову 62-річного українця. Справа Шишимаріна стала першим процесом над військовослужбовцем РФ за скоєння воєнного злочину.

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Сержант російської армії, командир відділення 4-ої танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадим Шишимарін повністю визнав свою провину в убивстві цивільної особи в Сумській області.

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Під час засідання 18 травня суддя запитав, чи отримав підсудний копію обвинувального ув'язнення російською мовою і чи зрозумів, у чому його звинувачують. Після цього суддя запитав, чи він визнає свою провину, і російський військовослужбовець підтвердив це й додав, що готовий дати свідчення у справі.

За даними слідства, вранці 28 лютого російську колону в Сумській області, в складі якої був і Шишимарін, розбили Збройні сили України. Втікаючи від української армії, сержант із чотирма своїми товаришами по службі обстріляли з автоматів приватний автомобіль і викрали його. На вкраденій машині загарбники в'їхали до селища Чупахівка.

Там на одній із вулиць російські військові побачили беззбройного 62-річного місцевого жителя в цивільному одязі, який повертався додому. Російський військовослужбовець Куфаков наказав сержанту Шишимаріну вбити чоловіка, і той вистрілив селянину в голову з автомата Калашникова. Чоловік помер дома від отриманих ран.

[ + – ] Суд над Шишимаріним Фото: Ян Доброносов

Слідство вилучило зброю, з якої стріляв Шишимарін, а також зброя інших солдатів, які перебували з нею в машині.

За звинуваченням у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України), Вадиму Шишимаріну загрожує аж до довічного ув'язнення.

[ + – ] Вадим Шишимарін під час суду Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, перше засідання суду над Шишимаріним відбулося 13 травня у Солом'янському райсуді Києва. Прокурор Ярослав Ущапівський повідомив, що окупант визнав провину, покаявся і співпрацював зі слідством.

12 травня телеканал CNN показав відео вбивства ЗС РФ цивільних під Києвом. У сюжеті телеканалу йдеться про те, що російські солдати 16 березня застрелили двох беззбройних цивільних під час відходу після зіткнень під Києвом.