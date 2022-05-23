Солдата РФ Шишимаріна засуджено до довічного за вбивство жителя Сумської області

Окупант виконав наказ застрелити 62-річного чоловіка, проте міг цього не робити без жодних наслідків для себе, йдеться в рішенні суду.

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Військовослужбовця Збройних сил РФ Вадима Шишимаріна визнано винним у вбивстві жителя Сумської області Олександра Шеліпова під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Окупанта засуджено до довічного тюремного терміну. Відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва в понеділок, 23 травня. Засідання транслювало видання "Суспільне".

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"Шишимаріна 17.10.2000 року народження визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення… Призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі", — йдеться в тексті вироку.

За російським солдатом залишається право попросити помилування, сказав суддя.

Зачитуючи вирок, суддя навів характеристику Шишимаріна, згадавши, що той пішов служити за контрактом до армії РФ заради заробітку, який становить приблизно 500 доларів (близько 15 тис. грн). Також він зазначив, що четверта танкова Кантемирівська дивізія, командиром відділення якої був Шишимарін вдерлася в Україну 24 лютого, а 28 лютого його колона техніки потрапила під обстріл. Підсудний і чотири його товариші по службі викрали автомобіль і заїхали в селище Чупахівка. Там окупант, виконуючи наказ свого товариша по службі, вистрілив у голову 62-річного місцевого жителя Олександра Шеліпова — той помер на місці.

Перше засідання в цій справі відбулося 13 травня. Прокурор тоді повідомив, що російський солдат визнав провину, покаявся та співпрацював зі слідством.

На наступному засіданні Шишимарін вибачився перед вдовою загиблого Катериною Шеліповою. Офіс Генерального прокурора назвав його першим російським військовим, якого судять за вбивство мирного мешканця в Україні.