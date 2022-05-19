"Я прошу вибачення". Під час суду окупант звернувся до вдови вбитого ним українця (відео)

Під час чергового засідання суду сержант російської армії Вадим Шишимарін попросив вибачення у вдови застреленого ним Олександра Шеліпова.

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19 травня в Солом'янському районному суді Києва продовжилося слухання справи командира відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області 21-річного сержанта Вадима Шишимаріна, повідомляють "Ґрати". На суді сержант окупаційних військ попросив вибачення у вдови вбитого ним українця Катерини Шеліпової.

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"Визнаю провину. Я розумію, що ви не зможете мені пробачити, але я перепрошую за все, що я зробив", — сказав Шишимарін.

Під час допиту він розповів, як застрелив мирного жителя Сумської області Олександра Шеліпова, який їхав велосипедом.

"Прапорщик Кафуров наказав стріляти. Я відмовився. Тоді ще один військовослужбовець загрозливим тоном наказав мені стріляти, аргументувавши це тим, що він нас здасть. Я вистрілив короткою чергою", — сказав підсудний.

21-річного Вадима Шишимаріна звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством. За даними слідства, вранці 28 лютого ЗСУ розбили на Сумщині колону окупантів, у складі якої був і Шишимарин. Втікаючи, сержант і чотири його товариші по службі викрали приватний автомобіль і заїхали в селище Чупахівка.

На вулиці селища російські солдати побачили 62-річного беззбройного місцевого жителя Олександра Шеліпова, який повертався додому. Сержант виконав наказ старшого командира та вистрілив Шеліпову в голову з автомата Калашникова. Чоловік помер дома.

Нагадаємо, перше засідання суду над Шишимаріним відбулося 13 травня в Солом'янському райсуді Києва. Прокурор Ярослав Ущапівський повідомив, що окупант визнав провину, покаявся та співпрацював зі слідством. Цей процес став першим судом над російським окупантом, який відбувається після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.