"Я прошу прощения". Во время суда оккупант обратился к вдове убитого им украинца (видео)

Во время очередного заседания суда сержант российской армии Вадим Шишимарин попросил прощения у вдовы застреленного им Александра Шелипова.

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19 мая в Соломенском районном суде Киева продолжилось слушание дела командира отделения 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина, сообщают "Ґрати". На суде сержант оккупационных войск попросил прощения у вдовы убитого им украинца Катерины Шелиповой.

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"Признаю вину. Я понимаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения за все, что я сделал", — сказал Шишимарин.

Во время допроса он рассказал, как застрелил мирного жителя Сумской области Александра Шелипова, ехавшего на велосипеде.

"Прапорщик Кафуров приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст. Я выстрелил короткой очередью", — сказал подсудимый.

21-летнего Вадима Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. По данным следствия, утром 28 февраля ВСУ разбили в Сумской области колонну оккупантов, в составе которой был и Шишимарин. Убегая, сержант и четыре его сослуживца угнали частный автомобиль и заехали в поселок Чупаховка.

На улице поселка российские солдаты увидели безоружного 62-летнего местного жителя Александра Шелипова, который возвращался домой. Сержант выполнил приказ старшего командира и выстрелил Шелипову в голову из автомата Калашникова. Мужчина умер на месте.

Напомним, первое заседание суда над Шишимариным состоялось 13 мая в Соломенском райсуде Киева. Прокурор Ярослав Ущапивский сообщил, что оккупант признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Этот процесс стал первым судом над российским оккупантом, который проходит после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.