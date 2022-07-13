Донецкие боевики уже все приготовили для казни пленных иностранцев — росСМИ

Главарь боевиков Пушилин утверждает, что их расстреляют.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что "исполнительная служба" уже подготовила место казни для троих пленных иностранцев: британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Об этом сообщают российские СМИ.

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"В исполнительной службе министерства юстиции ДНР все подготовлено в соответствии с действующим законодательством", — сказал Пушилин.

Эти люди попали в плен к боевикам в апреле после выхода украинских сил из мариупольского завода "Азовсталь". В июне их судили в "ДНР", признали виновными в наемничестве и "попытке свержения действующей власти", приговорив к смертной казни. Родственники приговоренных к расстрелу заявляют, что обвинять их в наемничестве нельзя, так как они официально вступили в ряды Вооруженных сил Украины, поэтому на них должен распространяться статус военнопленных. Все иностранцы были бойцами 36-й бригады морской пехоты.

В день вынесения "приговора" глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что она категорически осуждает вынесенный британцам вердикт. По ее словам, это фиктивный приговор, который не имеет никакой законной силы.

Пушилин утверждает, что все иностранцы подали апелляции на приговор.

"Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. Она предусмотрена через расстрел", — заявил он.

Боевики шантажируют США

Главарь боевиков также сообщил, что представители США не выходили на связь с "руководством ДНР", чтобы попытаться спасти своих граждан, попавших в плен.

"Законодательством не предусмотрено конкретной даты исполнения, то есть здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, исполнение приговора непублично и не подлежит огласке", – сказал Пушилин.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американским журналистам заявил, что Москва не может предоставить пленным в Украине иностранным военным гарантии того, что они могут избежать смертной казни. Он назвал пленных наемниками, которые не подпадают под действие Женевской конвенции.

В этом случае речь идет о ветеранах американской армии Александре Дрюке и Энди Хьюне, которые попали в плен к россиянам в Харьковской области. Оба они были добровольцами и проходили службу в одном из регулярных подразделений ВСУ.