Донецькі бойовики вже все приготували для страти полонених іноземців — росЗМІ

Ватажок бойовиків Пушилін стверджує, що їх розстріляють.

Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про те, що "виконавча служба" вже підготувала місце страти для трьох полонених іноземців: британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"У виконавчій службі міністерства юстиції ДНР все підготовлено відповідно до чинного законодавства", — сказав Пушилін.

Ці люди потрапили в полон до бойовиків у квітні після виходу українських сил із маріупольського заводу "Азовсталь". У червні їх судили в "ДНР", визнали винними в найманстві та "спробі повалення чинної влади", засудивши до страти. Родичі засуджених до розстрілу заявляють, що звинувачувати їх у найманстві не можна, оскільки вони офіційно вступили до лав Збройних сил України, тому на них має поширюватися статус військовополонених. Усі іноземці були бійцями 36-ї бригади морської піхоти.

У день винесення "вироку" глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що вона категорично засуджує винесений британцям вердикт. За її словами, це фіктивний вирок, який не має жодної законної сили.

Пушилін стверджує, що всі іноземці подали апеляції на вирок.

"Якщо суд визнає відповідним міру покарання, то тоді будуть передані справи до виконавчої служби для реалізації вироку. Вона передбачена через розстріл", — заявив він.

Бойовики шантажують США

Ватажок бойовиків також повідомив, що представники США не виходили на зв'язок із "керівництвом ДНР", щоб спробувати врятувати своїх громадян, які потрапили в полон.

"Законодавством не передбачено конкретної дати виконання, тобто тут виконавча служба керується своїми внутрішніми рішеннями, виконання вироку є непублічним і не підлягає розголосу", — сказав Пушилін.

При цьому речник президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю американським журналістам заявив, що Москва не може надати полоненим в Україні іноземним військовим гарантії того, що вони можуть уникнути страти. Він назвав полонених найманцями, які не підпадають під дію Женевської конвенції.

У цьому випадку йдеться про ветеранів американської армії Олександра Дрюка та Енді Х'юна, які потрапили в полон до росіян у Харківській області. Обидва вони були добровольцями та проходили службу в одному з регулярних підрозділів ЗСУ.