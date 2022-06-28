Батько засудженого до страти Брагіма Саадуна попросив Путіна та Пушиліна його помилувати

Тахар Саадун заявив, що його син — військовополонений, бо отримував накази від Міноборони України та президента. Він також закликав уряд Марокко сприяти його звільненню.

Батько марокканського ув'язненого Брагіма Саадуна, якого в "ДНР" засудили до страти за те, що він воював на боці України, звернувся до президента РФ Володимира Путіна та до голови невизнаної республіки Дениса Пушиліна з проханням помилувати його сина. Про це повідомляє видання Le 360.

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Тахар Саадун також звернувся до глави уряду Марокко Азіза Аханнуча із закликом використати всі можливі засоби для порятунку життя його сина. Він навів кілька фактів того, що Брагім Саадун є військовополоненим.

"Мій син потрапив у полон до російських збройних сил посеред бою, вони зберегли йому життя та професійно ставилися до нього. Тоді він був одягнений у форму української армії та був зі зброєю з офіційним серійним номером", — наголосив він.

Батько військовополоненого додав, що його син отримував накази від Міноборони України та президента. Також він заявив, що Брагім Саадун має бути обстежений у психіатра, щоб дізнатися про його психологічний і психічний стан.

Хто такий Брагім Саадун

Брагім Саадун — 21-річний уродженець Марокко, проте проживав в Україні з 2019 року. 2020 року він отримав українське громадянство після проходження річної військової підготовки для вступу в університет для вивчення аерокосмічних технологій у Києві. Він перервав своє навчання рік тому та вступив на службу за контрактом до 36-ої окремої бригади морської піхоти. Бойовики "ДНР" взяли його в полон під час боїв у Волновасі.

Нагадаємо, 9 червня "суд ДНР" засудив двох громадян Великобританії Шона Піннера, Ейдена Асліна та марроканця Брагіма Саадуна до смертної кари. Їх звинуватили в найманстві та спробі насильницького захоплення влади. Вони мають місяць для оскарження рішення.

Фокус писав, що засуджених до страти іноземців у Донецьку судили незаконно. Засуджених не можна звинуватити в найманстві, адже найманцями не вважаються особи, які входять до особового складу збройних сил сторони конфлікту.

27 червня в "ДНР" заявили, що для скасування смертної кари всі "воєнні злочинці" мають постати перед "трибуналом". Лише після цього в ОРДЛО подумають над скасуванням найвищої міри покарання.