Отец приговоренного к смертной казни Брагима Саадуна попросил Путина и Пушилина его помиловать

Тахар Саадун заявил, что его сын — военнопленный, потому что получал приказы от Минобороны Украины и президента. Он также призвал правительство Марокко содействовать его освобождению.

Отец марокканского заключенного Брагима Саадуна, которого в "ДНР" приговорили к смертной казни за то, что он воевал на стороне Украины, обратился к президенту РФ Владимиру Путину и к главе непризнанной республики Денису Пушилину с просьбой помиловать его сына. Об этом сообщает издание Le 360.

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Тахар Саадун также обратился к главе правительства Марокко Азизу Аханнучу с призывом использовать все возможные средства для спасения жизни его сына. Он привел несколько фактов того, что Брагим Саадун является военнопленным.

"Мой сын попал в плен к российским вооруженным силам посреди боя, они сохранили ему жизнь и профессионально относились к нему. Тогда он был одет в форму украинской армии и был вооружен оружием с официальным серийным номером", — подчеркнул он.

Отец военнопленного добавил, что его сын получал приказы от Минобороны Украины и президента. Также он заявил, что Брагим Саадун должен быть обследован у психиатра, чтобы узнать о его психологическом и психическом состоянии.

Кто такой Брагим Саадун

Брагим Саадун — 21-летний уроженец Марокко, однако проживал в Украине с 2019 года. В 2020 году он получил украинское гражданство после прохождения годичной военной подготовки для поступления в университет для изучения аэрокосмических технологий в Киеве. Он прервал свое обучение год назад и поступил на службу по контракту в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. Боевики "ДНР" взяли его в плен во время боев в Волновахе.

Напомним, 9 июня "суд ДНР" приговорил двух граждан Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марроканца Брагима Саадуна к смертной казни. Их обвинили в наемничестве и попытке насильственного захвата власти. У них есть месяц для обжалования решения.

Фокус писал, что приговоренных к смертной казни иностранцев в Донецке судили незаконно. Осужденных нельзя обвинить в наемничестве, ведь наемниками не считаются лица, которые входят в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте.

27 июня в "ДНР" заявили, что для отмены смертной казни все "военные преступники" должны предстать перед "трибуналом". Лишь после этого в ОРДЛО подумают над отменой высшей меры наказания.