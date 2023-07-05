Подарунок від бога: у захисника "Азовсталі" Паламара "Калини" народилася донька

Дівчинку назвали Квітослава. У родині Антоніни та Святослава Паламар це вже друга дитина.

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Днями в сім'ї захисника "Азовсталі" з позивним "Калина" Святослава Паламара та його дружини Антоніни сталася радісна подія — народилася донька Квітослава. Заступника командира "Азова" поспішили привітати на сторінці Асоціації сімей захисників "Азовсталі" в Instagram.

"Асоціація родин захисників "Азовсталі" вітає щасливих батьків з поповненням у родині та вірить в те, що "Калина" дуже скоро повернеться в Україну і зможе зустрітися зі своєю сімʼєю!" — повідоміли у публікації.

У коментарі тернопільському телеканалу ІНТБ Антоніна Паламар повідомила, що дівчинка народилася 2 липня в Тернополі. Дружина Святослава додала, що коли дізналася про вагітність, зрозуміла, що це справжній "подарунок бога".

Як відомо, "Калина" перебуває в Туреччині після домовленості України з Росією про обмін військовополоненими. За словами дружини захисника, у неї є можливість періодично листуватися з чоловіком. Коли Калина дізнався про народження доньки, "він був дуже щасливим", — додала Антоніна і ніжно назвала новонароджену дівчинку "наша Квіточка".

Святослав познайомився зі своєю дружиною у Львові в студентські роки. У пари є старший син Лук'ян, він народився 2016 року в Маріуполі.

Нагадаємо, Паламар із 2014 року захищав Україну від російських окупантів у складі полку "Азов". Він брав участь у боях за Широкине, а також Світлодарськ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Калина" захищав Маріуполь. У травні він потрапив у полон разом з іншими захисниками "Азовсталі".

Як писав раніше Фокус, 21 вересня Україна повернула додому 200 українських героїв в обмін на політика Віктора Медведчука, обвинуваченого в державній зраді. Процес проходив у кілька етапів. Всього вдалося повернути 215 осіб. Тоді ж домовилися про звільнення п'ятьох героїв "Азовсталі", серед яких Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко та Денис Шлег. Командирів маріупольського гарнізону обміняли в Анкарі і, згідно з домовленостями, вони залишатимуться в Туреччині до закінчення війни.

Фокус також писав, що мама Святослава Паламара вважає перебування командирів полку "Азов" на території Туреччини "полоном", оскільки герої перебувають під охороною і не мають можливості вільно пересуватися.