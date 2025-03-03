Скільки зброї США можуть заблокувати для України: підрахунки Defense Express

За словами журналістів, значна частина постачання за найважливішою для України програмою USAI також стосується боєприпасів. З них приблизно на 10 млрд доларів — артилерійські, ракетні та зенітні боєприпаси. Із серпня 2024 року до 30 грудня виділили близько 4 млрд і постачання точно розраховане на 2025-2026 рр.

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Зупинка військової допомоги США видається одним із можливих сценаріїв тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на Україну, що, судячи з усього, надасть вигідні для РФ умови. Про це пише Defense Express.

Мова навіть не про нові пакети озброєння, оскільки вони не були заплановані на 2025 рік. Тепер під загрозою й те, що було заплановано адміністрацією минулого очільника Білого дому Джо Байдена.

У межах програми USAI, що передбачає замовлення озброєнь у виробників, на рахунках допомоги Україні залишалося 2,2 млрд доларів, і 3,3 млрд закладених бюджетних коштів на 2024 рік за програмою PDA, коли зброю передавали із запасів Пентагону.

Адміністрація Байдена не змогла виділити всі кошти в рамках так званих президентських "дродаунів" PDA, які передбачають прискорене постачання озброєнь за кордон з американських складів. 9 січня було оголошено останній пакет допомоги від США на 500 млн доларів, а 1,05 млрд так і не було витрачено, зазначається в публікації.

При цьому формально залишилося ще 2,8 млрд доларів, повернутих після виявлення бухгалтерської помилки влітку 2023 року. Водночас усі гроші за USAI були витрачені до кінця 2024 року, коли 30 грудня було вилучено останній пакет за цією програмою.

Україна за останні два місяці мала отримати озброєння із запасів Пентагону за програмою PDA орієнтовно на 2,3 млрд доларів. У самих пакетах були різноманітні бойові припаси: для артилерії та ракетних систем, ППО, протитанкової зброї. І можливо, що далеко не вся допомога, виділена на папері, вже передана.

Військова допомога США: програма USAI

Але більш загрозливим видається зупинка постачання озброєння за програмою USAI, де містяться всі пакети USAI, а це приблизно 30 млрд доларів із 65,9 млрд доларів загальної допомоги з 2022 року. При цьому їхнє виконання розраховане до 2026 року і, можливо, й до 2027-го. Яка частина контрактів за USAI вже виконана — поки що невідомо.

Попри те, що ці постачання стосуються лише зброї, значна частина з них також стосується боєприпасів, з яких на суму 10 млрд доларів — артилерійські, ракетні, зенітні та інші. Ба більше, із серпня 2024 року до 30 грудня на ці цілі було виділено близько 4 млрд, що означає те, що їхнє постачання точно розраховане на 2025-2026 рр.

Нагадаємо, що Росія розгортає дрон "Іноходець" для захисту від українських морських безпілотників.

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