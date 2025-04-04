Под предлогом "лечения": РФ депортировала украинских детей с Луганщины в Подмосковье, — ISW

Российский фонд "помощь нашим" способствовал депортации 39 украинских детей из временно оккупированной Луганской области в подконтрольное российскому правительству медицинское учреждение в Московской области.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 3 апреля 2025 года.

Отмечается, что подконтрольные России СМИ на Донбассе сообщили, что 39 детей из оккупированных Рубежного, Кременной, Лисичанска и Сватово поехали на "лечение" в подмосковный санаторий "Клязьма". При этом часть детей поехала со своими матерями.

"Медицинские специалисты федерального медико-биологического агентства России будут обследовать и лечить украинских детей, чтобы помочь им "восстановиться после сложных жизненных ситуаций", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что с 2022 года Россия депортировала из временно оккупированных Луганской и Донецкой областей в санаторий "Клязьма" более 1200 украинцев, в том числе детей.

"Россия часто использовала прикрытие медицинского или психологического лечения для депортации украинских детей в Россию, но даже депортация детей по медицинским показаниям противоречит требованиям международного права в отношении России как оккупационного государства", — отметили в ISW.

Там подчеркнули, что Рубежное, Кременная, Лисичанск и Сватово находятся в пределах 15 километров от линии фронта в Украине, поэтому Россия технически юридически обязана способствовать перемещению детей обратно на контролируемую Украиной территорию, если они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

"Зато Россия депортировала этих детей за более 700 километров от их домов при несущественных обстоятельствах и не предоставила четких гарантий относительно их возвращения в Украину", — отметили аналитики.

Напомним, в мае 2024 аналитики ISW сообщали, что РФ летом планирует депортировать тысячи детей из Украины.

В конце марта 2025 года в ISW выяснили, возможно ли наступление ВС РФ сразу на нескольких направлениях весной.