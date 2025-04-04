Під приводом "лікування": РФ депортувала українських дітей з Луганщини до Підмосков'я, — ISW

Російський фонд "допомога нашим" сприяв депортації 39 українських дітей з тимчасово окупованої Луганської області до підконтрольного російському уряду медичного закладу в Московській області.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 3 квітня 2025 року.

Зазначається, що підконтрольні Росії ЗМІ на Донбасі повідомили, що 39 дітей з окупованих Рубіжного, Кремінної, Лисичанська та Сватового поїхали на "лікування" в підмосковний санаторій "клязьма". При цьому частина дітей поїхала зі своїми матерями.

"Медичні спеціалісти федерального медико-біологічного агентства Росії обстежуватимуть та лікуватимуть українських дітей, щоб допомогти їм "відновитися після складних життєвих ситуацій", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що з 2022 року Росія депортувала з тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей до санаторію "клязьма" понад 1200 українців, у тому числі дітей.

"Росія часто використовувала прикриття медичного чи психологічного лікування для депортації українських дітей до Росії, але навіть депортація дітей за медичними показаннями суперечить вимогам міжнародного права щодо Росії як окупаційної держави", — зазначили в ISW.

Там підкреслили, що Рубіжне, Кремінна, Лисичанськ і Сватове знаходяться в межах 15 кілометрів від лінії фронту в Україні, тому Росія технічно юридично зобов’язана сприяти переміщенню дітей назад на контрольовану Україною територію, якщо вони потребують негайної медичної допомоги.

"Натомість Росія депортувала цих дітей за понад 700 кілометрів від їхніх домівок за несуттєвих обставин і не надала чітких гарантій щодо їхнього повернення в Україну", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, у травні 2024 аналітики ISW повідомляли, що РФ влітку планує депортувати тисячі дітей з України.

Наприкінці березня 2025 в ISW з'ясували, чи можливий наступ ЗС РФ одразу на кількох напрямках навесні.