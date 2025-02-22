Без упоминания об агрессии РФ: в США подготовили проект резолюции в ООН о третьей годовщине войны

Проект резолюции от США в ООН призывает к скорейшему прекращению конфликта между РФ и Украиной, и не упоминается факт вторжения, нарушение международного права, оккупацию территорий Украины со стороны России.

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Государственный секретарь США Марко Рубио призвал страны-члены ООН с призывом поддержать резолюцию Вашингтона относительно третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом говорится в тексте обращении госсекретаря.

В обнародованном заявлении Держепа, Рубио заявляет, что его страна предложила "простую, историческую резолюцию" в ООН, призывая ее поддержать, "чтобы проложить путь к миру".

"Эта резолюция согласуется с мнением президента Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе ООН, — поддерживать международный мир и безопасность, в том числе путем мирного урегулирования споров", — говорится в заявлении от имени госсекретаря США.

Он указывает, что поддержка проекта резолюции США будет означать подтверждение того, что "этот конфликт ужасен, что ООН может помочь его прекратить и что мир возможен".

Ранее издание Associated Press сообщало, что США внесли в повестку дня проект резолюции по третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. В тексте документа указано, что в связи с этими событиями, выражается скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта".

В то же время текст резолюции содержит призыв "к быстрому прекращению конфликта" и дальнейший призыв к "установлению прочного мира между Украиной и Россией". Однако в проекте документа отсутствуют упоминания о факте вторжения, нарушении РФ международного права, оккупации украинских территорий и факте признания России государством-агрессором.

Ранее стало известно, что Рубио обвинил Зеленского во лжи относительно соглашения о минералах. Американским политикам не нравится поведение президента Владимира Зеленского, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон возмущен, поскольку слова не соответствуют реальным действиям.

Впоследствии сообщалось, что США готовы пересмотреть санкции против РФ. По словам госсекретаря США, что ограничения против России не будут отменены до подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом.