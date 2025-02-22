Без згадки про агресію РФ: в США підготували проєкт резолюції в ООН щодо третьої річниці війни

Проєкт резолюції від США в ООН закликає до швидкого припинення конфлікту між РФ та Україною, та не згадується факт вторгнення, порушення міжнародного права, окупацію територій України зі сторони Росії.

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Державний секретар США Марко Рубіо закликав країни-члени ООН з закликом підтримати резолюцію Вашингтона щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України. Про це йдеться у тексті зверненні держсекретаря.

В оприлюдненій заяві Держепу, Рубіо заявляє, що його країна запропонувала "просту, історичну резолюцію" в ООН, закликаючи її підтримати, "щоб прокласти шлях до миру".

"Ця резолюція узгоджується з думкою президента Трампа про те, що ООН повинна повернутися до своєї основоположної мети, закріпленої в Статуті ООН, – підтримувати міжнародний мир і безпеку, в тому числі шляхом мирного врегулювання спорів", – йдеться у заяві від імені держсекретаря США.

Він вказує, що підтримка проєкту резолюції США означатиме підтвердження того, що "цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його припинити та що мир можливий".

Раніше видання Associated Press повідомляло, що США внесли в порядок денний проєкт резолюції щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України. В тексті документу вказано, що у зв'язку з цими подіями, висловлюється скорбота у зв'язку з "трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту".

Водночас текст резолюції містить заклик "до швидкого припинення конфлікту" і подальший заклик до "встановлення міцного миру між Україною і Росією". Однак в проєкті документу відсутні згадки про факт вторгнення, порушення РФ міжнародного права, окупацію українських територій та факт визнання Росії державою-агресором.

Раніше стало відомо, що Рубіо звинуватив Зеленського у брехні щодо угоди про мінерали. Американським політикам не подобається поведінка президента Володимира Зеленського, заявив держсекретар Марко Рубіо. З його слів, Вашингтон обурений, оскільки слова не відповідають реальним діям.

Згодом повідомлялося, що США готові переглянути санкції проти РФ. За словами держсекретаря США, що обмеження проти Росії не будуть скасовані до підписання мирної угоди між Москвою та Києвом.