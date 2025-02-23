"Має чіткий план": в Повітряних силах пояснили, чи буде масована атака РФ у річницю вторгнення

За словами Юрія Ігната, українцям потрібно в будь-якому разі готуватись, зокрема проходити курси тактичної медицини.

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Росія має свій чіткий план щодо того, які цілі в Україні уражати, і окупанти роблять це вже три роки поспіль, завдаючи ударів у різні визначні дати, тому і 24 лютого 2025 українцям варто бути до цього готовими. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він пояснив, що ЗС РФ б'ють по Україні і в День Незалежності, і на Новий рік, і просто в інші дати "Орешником".

"Тому, звичайно, потрібно бути готовим. Кожна родина, організація повинна мати якийсь план в екстреній ситуації, коли критична ситуація наступає. Удар, чи то "Шахед", чи ракета, треба знати, де аптечка лежить, як діяти, першу допомогу надати", — сказав Ігнат.

Він пояснив, що тактична медицина — це дуже важливо, адже може врятувати життя.

"Якщо станеться трагедія: зупинити кров, надати першу допомогу. Тому готуватися. Ми живемо в такий час", — підкреслив Ігнат.

Він також зазначив, що говорити про якийсь конкретний визначений день масованого удару доволі важко.

"Росія має свій чіткий план, вони мають визначені об'єкти, по яких хочуть ударити. Вони планують свої удари відповідно до задумів стратегічних. Також враховують різні фактори, навіть погодні умови. Це теж дуже впливає сьогодні на те, щоб планувати удар в той чи інший регіон", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, в США підготували проєкт резолюції в ООН щодо третьої річниці війни без згадки про агресію РФ.

У ніч проти 23 лютого РФ вдарила по Києву та Запоріжжю "шахедами".