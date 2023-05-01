Сын изменника Родины и "Красный Диор". Чем известен Слава Зайцев, первый советский кутюрье

Модельеру, которого называли "королем моды" наравне с Пьером Карденом, было 85 лет.

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В больнице города Щелково Московской области скончался первый советский кутюрье Вячеслав Зайцев. Ему было 85 лет. В последние годы он тяжело болел, страдал от болезни Паркинсона. Об этом пишет Meduza.

Сообщается, что он был доставлен в Щелковскую больницу 30 апреля с желудочным кровотечением. Его госпитализировали из дома-студии, находящегося в подмосковной деревне Каблуково, где он проживал с 2000 года. После этого его отправили в реанимацию, но помочь врачи ничем не могли, и вечером модельера не стало.

Слава Зайцев на показе Фото: ТАСС

Свой 85 день рождения он отпраздновал 2 марта в одном из московских ресторанов. Его друзья отмечали, что модельер, который в последнее время редко появлялся на публике, стал чувствовать себя лучше.

Зайцев создавал костюмы для звезд советской и российской эстрады, фигуристов и олимпийских спортивных делегаций. Также он работал над костюмами к театральным спектаклям, мюзиклам и фильмам. Создавал наряды для звезд эстрады. В 2007-2009 годах вел программу "Модный приговор". В западной прессе еще в советские времена получил прозвище "Красный Диор"

Детство и юность

Вячеслав Зайцев родился в семье рабочих в городе Иваново. Его отец воевал во время Второй мировой войны, попал в плен, бежал и дошел до Берлина, однако после войны оказался в лагере. Так что Вячеслав и его брат Владимир росли со статусом сыновей "изменника родины". На свободу отец будущей звезды моды вышел, только когда Вячеславу было 20 лет. Его назвали в честь Молотова. Но сам дизайнер признавался, что когда вырос и узнал, какой Молотов "был лиходей", предпочел называться просто Славой.

Его брат отсидел в тюрьме 10 лет за кражу и за нападение на милиционера, работал на заводе и умер молодым. Его сестра галя умерла в младенчестве еще в 1933 году. Зайцев вспоминал, что его семья жила в нищете и питалась отбросами. Мать работала прачкой и уборщицей. Отца он видел в детстве только раз, в послевоенном Харькове, когда его отправляли по этапу в лагерь.

"Я увидел отца — сидящего на земле, за колючей проволокой, среди тысяч других изможденных военнопленных. Пообщаться с ним наедине не удалось. Мама лишь смогла прокричать ему несколько слов, он что-то крикнул в ответ, после чего охранники нас прогнали. Потом заключенных повезли по этапу, а мы вернулись домой", — рассказывал Зайцев в интервью.

Сам Зайцев о своей юности говорил, что рос в нищете и всеми силами старался украсить свою жизнь.

"В Иванове я был довольно заметным мальчиком. В 14 лет сыграл сына главной героини в спектакле "Анна Каренина", где однажды так вошел в роль, что заснул на сцене прямо во время действия. Подозреваю, что в моем лице погиб великий актер. Я мечтал стать артистом Оперетты. В таком сером городе, каким тогда был Иваново, этот театр был единственной отдушиной. Неудивительно, что меня тянуло в эту "сказку". Но с моей "неблагонадежной" родословной я мог поступить сначала только в местный химико-технологический техникум. Получив там красный диплом по специальности художник по тканям, поехал в Москву учиться на художника-модельера", — рассказывал модельер.

Слава Зайцев в Москве Фото: ТАСС

Он вспоминал, что сначала пытался быть "как все", но ему это не слишком хорошо удавалось.

В 1952 году его отправили на Экспериментально-техническую швейную фабрику города Бабушкина, где он создал коллекцию для тружениц села. Но телогрейки и валенки, расписанные вручную яркой гуашью, и юбки из павловопосадских платков привели в шок комиссию и дело даже дошло до товарищеского суда.

Но скандал поспособствовал тому, что статья о творчестве Зайцева под названием "Он диктует моду в Москве" появилась в Paris Match. После Зайцева стали называть "красным Диором" и "королем моды" наравне с Пьером Карденом. Карден и Марк Боан, работавший для модного дома Christian Dior, встретились с Зайцевым на равных. После чего за ним пристально следило КГБ.

Та самая статья в Paris Match Фото: 7 днів

"Спрашивали в кабинете с одной лампочкой: "Зачем встречаетесь с иностранцами? О чем с ними беседуете?". Вспоминаю это как страшный сон. Сегодняшнее поколение не понимает, как мы жили. Постоянно вели борьбу. Я никак не мог понять, почему мне во всем препятствуют. Я хочу подарить людям радость, приобщить к красоте, которую ощущаю повсеместно, а меня уничтожают", — вспоминал кутюрье.

Модная карьера

Однако до 1986 года Зацеву был запрещен выезд за границу, так что он работал в Общесоюзном Доме Моделей одежды на Кузнецком мосту и одевал всю советскую элиту. Показы его моделей за границей проходили без его участия.

Также он создавал костюмы для звезд советской эстрады: Аллы Пугачевой, Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева и других.

Слава Зайцев в молодости Фото: ТАСС

"Алла стеснялась своего тела и не хотела облегающее носить. Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала", – рассказывал модельер.

Свою работу в доме моделей он при этом недолюбливал, потому что ничего из разработанного им не доходило до потребителя.

"За 16 лет работы в легкой промышленности я ни разу не видел, чтобы разработанные мною модели кто-то носил. Все они, поступив в производство, кастрировались под стандарт: "три дырки — два шва", — рассказывал Зайцев. В 1982 году он открыл Театр моды.

Слава зайцев в окружении манекенщиц Фото: РИА Новости

Примечательно, но Раиса Горбачева рассказывала, что ее "одевал Зайцев", хотя сам он позже признался, что никогда этого не делал. Но пиар получился удачным.

А развал Советского союза он отметил коллекцией под названием "Агония перестройки". Он выпускал коллекции каждый год, однако к 2019 году он перенес два инсульта, страдал от болезни Паркинсона и его Дом моды оказался в долгах.

Зайцев был женат дважды. Его первой женой стала Марина — дочь балерины и военного летчика. Но брак расстроился из-за родителей невесты, потому что они считали, что юноша из Иваново "женился на квартире". Его сын Егор Зайцев также стал дизайнером, после управлял Домом моды отца. Внучки Зайцева — Даша и Маруся, также выбрали творческие профессии. С второй женой Ириной Зайцев прожил всего пару лет, пояснив, что она не была его идеалом. В одном из последних интервью он рассказывал, что живет один.

"Почти полвека я живу один. Если в чем-то согрешил или был не прав, то считаю, что расплатился за это своим одиночеством. Но больше склоняюсь к мысли, что мое отшельничество — это расплата за талант, дарованный Всевышним", — говорил первый и последний советский кутюрье.

Напомним, ранее умерла знаменитая Мэри Куант, создательница мини-юбки и стиля 1960-х.