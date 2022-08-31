Появились первые кадры сериала об основателе дома моды Balenciaga

Кристобаля Баленсиагу называли "скульптором" и его Коко Шанель называла "настоящим кутюрье"

В Сети появились первые кадры со съемок фильма о знаменитом кутюрье Кристобале Баленсиага, основателе модного дома Balenciaga, который в прошлом веке одевал аристократок и кинозвезд и слыл настоящим трудоголиком. Об этом пишет Elle.

Съемки сериала проходят в Испании, снимает шестисерийный байопик Disney+. Проект является частью плана компании по разработке и производству 60 оригинальных сериалов в Европе к 2024 году. Баленсиагу сыграет мадридский актер Альберто Сан-Хуан.

[ + – ] Сериал о Кристобале Баленсиаге

Кристобаль Баленсиага был одним из революционеров моды в начале ХХ века. Он родился в 1895 году в Гетарии, небольшом городке в Страны Басков.

Его отец был рыбаком, а мать — швеей, и он был поражен нарядами, которые она создавала. С 12 лет он сам помогал ей в работе. И маркиза де Каса Торрес, которая после стала его постоянной клиенткой и покровительницей отправила талантливого мальчика учится кройке и шитью.

В 1917 году в 22 года Кристобаль уже открыл свой собственный модный дом и назвал его Eisa в честь своей матери. Во время гражданской войны Кристобаль уехал в Париж и снова открыл свои магазины в 1936 году, но уже под именем La Maison Balenciaga.

Его партнерами по бизнесу стали баскский финансист Николас Бискаррондо и Владзио Завроровски д'Атанвил – его единственная любовь. После смерти Владзио в 1948 году, Баленсиага едва не закрыл свой бизнес.

Кристобаль был трудоголиком и затворником. За все время он дал только одно интервью. Он придумал платье фасона baby doll, платье-рубашку, платье-кокон, блузу без воротника и многое другое.

[ + – ] Кристобаль Баленсиага с неокторыми из своих творений Фото: Скриншот

Его творчеством вдохновлялись Диор и Живанши, а Коко Шанель называла его "скульптором" и единственным настоящим кутюрье.

"Из нас всех Баленсиага – единственный подлинный кутюрье в полном смысле этого слова. Только он способен раскроить ткань, смоделировать свое творение и сшить его своими руками. Остальные – не более чем дизайнеры", — говорила Шанель.

[ + – ] Выставка нарядов от Кристобаля Баленсиаги Фото: Скриншот

Однако в 1968 году Баленсиага закрыл свой модный дом не желая развивать линию прет-а-порте и сообщив своим безутешным поклонницам, что не собирается заниматься проституцией.

Он скончался в 1972 году. Его идеи развивали его ученики Эммануэль Унгаро и Андре Курреж. Теперь дом моды Balenciaga создает новые модели под управлением Демны Гвасалия. На недавнем показе он удивил поклонников огромными кринолинами и комбинезонами из японского неопрена.