З'явилися перші кадри серіалу про засновника будинку моди Balenciaga

Крістобаля Баленсіагу називали "скульптором" і його Коко Шанель називала "справжнім кутюр'є"

У мережі з'явилися перші кадри зі зйомок фільму про знаменитого кутюр'є Крістобала Баленсіага, засновника модного будинку Balenciaga, який у минулому столітті одягав аристократок і кінозірок та мав славу справжнього трудоголіка. Про це пише Elle.

Зйомки серіалу відбуваються в Іспанії, знімає шестисерійний байопік Disney+. Проєкт є частиною плану компанії з розробки та виробництва 60 оригінальних серіалів у Європі до 2024 року. Баленсіагу зіграє мадридський актор Альберто Сан-Хуан.

[ + – ] Серіал про Крістобала Баленсіагу

Крістобаль Баленсіага був одним із революціонерів моди на початку ХХ століття. Він народився у 1895 році в Гетарії, невеликому містечку в Країні Басків.

Його батько був рибалкою, а мати — швачкою, і він був вражений вбранням, яке вона створювала. З 12 років він сам допомагав їй у роботі. І маркіза де Каса Торрес, яка згодом стала його постійною клієнткою і покровителькою відправила талановитого хлопчика вчиться крою та шиттю.

У 1917 році в 22 роки Крістобаль вже відкрив свій власний модний будинок і назвав його Eisa на честь своєї матері. Під час громадянської війни Крістобаль поїхав у Париж і знову відкрив свої магазини у 1936 році, але вже під ім'ям La Maison Balenciaga.

Його партнерами з бізнесу стали баскський фінансист Ніколас Біскаррондо та Владзіо Завроровскі д'Атанвіл — його єдине кохання. Після смерті Владзіо в 1948 році, Баленсіага ледь не закрив свій бізнес.

Крістобаль був трудоголіком і самітником. За весь час він дав лише одне інтерв'ю. Він вигадав сукню фасону baby doll, сукню-сорочку, сукню-кокон, блузу без коміра та багато іншого.

[ + – ] Крістобаль Баленсіага з деякими зі своїх витворів Фото: Скриншот

Його творчістю надихалися Діор та Живанші, а Коко Шанель називала його "скульптором" і єдиним справжнім кутюр'є.

"З нас усіх Баленсіага — єдиний справжній кутюр'є в повному розумінні цього слова. Тільки він здатний розкроїти тканину, змоделювати свій витвір і пошити його своїми руками. Інші — не більше ніж дизайнери", — говорила Шанель.

[ + – ] Виставка нарядів від Крістобаля Баленсіаги Фото: Скриншот

Однак у 1968 році Баленсіага закрив свій модний будинок не бажаючи розвивати лінію прет-а-порте і повідомивши своїм невтішним шанувальницям, що не збирається займатися проституцією.

Він помер у 1972 році. Його ідеї розвивали його учні Еммануель Унгаро та Андре Курреж. Тепер будинок моди Balenciaga створює нові моделі під керуванням Демни Гвасалії. На нещодавньому показі він здивував шанувальників величезними кринолінами та комбінезонами з японського неопрену.