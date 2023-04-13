Умерла "мама" мини-юбки, дизайнер Мэри Куант

Именно Мэри Куант в ответе за стиль 1960-х. Она ввела в моду мини-юбки, шорты, брюки в обтяжку, одежду из замши, яркий макияж и стрижку боб, изобретенную ее другом Видалом Сассуном.

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Знаменитый дизайнер, Дама Мэри Куант, создавшая мини-юбку, скончалась этим утром в возрасте 93 лет. Ее называли британской королевой свингующей моды 1960-х. Об этом пишет Daily Mail.

В заявлении ее семьи говорится, что она "мирно скончалась дома в Суррее, Великобритания, сегодня утром. Дама Мэри, 93 года, была одним из самых всемирно признанных модельеров 20-го века и выдающимся новатором свингующих шестидесятых".

Отдавая дань уважения Куант, Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue, сегодня сказала: "Она была одной из по-настоящему влиятельных фигур в моде. Ее влияние как на моду, так и на женское освобождение нельзя недооценивать. Ее гладкий, простой дизайн был полной противоположностью того, что носили женщины в 1950-х годах".

Мэри Куант умерла в 93 года

Шульман отметила, что одежда Мэри Куант определила модный облик 1960-х и отразила социальные изменения. А также она была одним из первых дизайнеров, которые поняли, что могут создать бренд косметики.

До сих пор не утихают споры о том, кто изобрел мини-юбку — Квант или французский кутюрье Андре Курреж. Несмотря на это, чрезвычайно короткие юбки и свободные платья стали визитной карточкой Куант.

Мэри Куант родилась в Лондоне, окончила художественный колледж Голдсмита. В ноябре 1955 года она вместе с будущим мужем, Александром Планкеттом Грином, и другом, Арчи Макнэйром, открыла в Челси на Кингс-Роуд бутик "Базар" (англ. Bazaar), где начала продавать одежду, которая была невообразимо скандальной, но полностью отвечала молодежной моде того времени. Из моды вышли романтические силуэты и пышные формы, так что Мэри максимально укоротила юбки, ввела в моду шорты, одной из первых стала носить стрижку боб, которую придумал ее друг, стилист Видал Сассун. Также ее считают создательницей хулиганского стиля музыкантов The Rolling Stones.

Она ввела в моду свободные платья без рукавов, узкие свитера в рубчик, цветные колготки, рюкзаки, плащи из ПВХ, лодочки без каблуков, одежду из замши и комбинезоны. Главной поклонницей "стиля Челси" стала модель Твигги, которая обожала наряды от Куант.

Эскиз Мэри Куант и шерстяное платье бренда Mary Quant, конец 1950-х Фото: Victoria and Albert Museum

Куант наладила массовое производство, чтобы сделать моду доступной для целого поколения женщин. Бывший главный редактор американского Vogue Диана Вриланд называла бунт Мэри против сдержанного стиля в одежде "молодежным землетрясением". А сама Куант заявляла в интервью The Guardian в 1967 году, что "хороший вкус — это смерть, а вульгарность — это жизнь".

Она получила Орден Британской империи в 1966 году из рук королевы Елизаветы II за заслуги перед модой. Ранее в этом году Дама Мария была удостоена звания Почетного компаньона — престижной награды, присуждаемой тем, кто внес многолетний вклад в искусство, науку, медицину или политику — оказавшись в списке первых кандидатов короля Карла III.

Мэри Куант с клиенткой

Мэри сама носила свою одежду и была образцом для подражания, а ее влияние выходило за рамки моды. "У меня не было времени ждать освобождения женщин", — заявила она.

В 1966 году она запустила собственную марку косметики и средств для ухода за кожей. Косметический бренд Куант существует до сих пор — в 2000 году Мэри продала его японской компании, и сейчас в Японии работает более 200 магазинов Mary Quant Colour.

Позже Мэри занялась дизайном мебели и даже разработала дизайн интерьера для именной модели MINI Cooper.

Она вышла замуж за Александра Планкетта Грина в 1957 году, который умер в 1990 году. У Мэри остался сын и внуки.

Мэри Куант с супругом

Интересно, но стиль Мэри терпеть не могла Коко Шанель. Она считала женские колени некрасивыми, а моду 1960-х "уродливой".

Напомним, 30 декабря 2022 года умерла Вивьен Вествуд, "королева панка" британской моды. Фокус писал о культовых вещах, созданных Вествуд. В том числе и о ее знаменитой футболке с портретом британской королевы.