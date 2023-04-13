Умерла "мама" мини-юбки, дизайнер Мэри Куант
Именно Мэри Куант в ответе за стиль 1960-х. Она ввела в моду мини-юбки, шорты, брюки в обтяжку, одежду из замши, яркий макияж и стрижку боб, изобретенную ее другом Видалом Сассуном.
Знаменитый дизайнер, Дама Мэри Куант, создавшая мини-юбку, скончалась этим утром в возрасте 93 лет. Ее называли британской королевой свингующей моды 1960-х. Об этом пишет Daily Mail.
В заявлении ее семьи говорится, что она "мирно скончалась дома в Суррее, Великобритания, сегодня утром. Дама Мэри, 93 года, была одним из самых всемирно признанных модельеров 20-го века и выдающимся новатором свингующих шестидесятых".
Отдавая дань уважения Куант, Александра Шульман, бывший главный редактор британского Vogue, сегодня сказала: "Она была одной из по-настоящему влиятельных фигур в моде. Ее влияние как на моду, так и на женское освобождение нельзя недооценивать. Ее гладкий, простой дизайн был полной противоположностью того, что носили женщины в 1950-х годах".
Шульман отметила, что одежда Мэри Куант определила модный облик 1960-х и отразила социальные изменения. А также она была одним из первых дизайнеров, которые поняли, что могут создать бренд косметики.
До сих пор не утихают споры о том, кто изобрел мини-юбку — Квант или французский кутюрье Андре Курреж. Несмотря на это, чрезвычайно короткие юбки и свободные платья стали визитной карточкой Куант.
Мэри Куант родилась в Лондоне, окончила художественный колледж Голдсмита. В ноябре 1955 года она вместе с будущим мужем, Александром Планкеттом Грином, и другом, Арчи Макнэйром, открыла в Челси на Кингс-Роуд бутик "Базар" (англ. Bazaar), где начала продавать одежду, которая была невообразимо скандальной, но полностью отвечала молодежной моде того времени. Из моды вышли романтические силуэты и пышные формы, так что Мэри максимально укоротила юбки, ввела в моду шорты, одной из первых стала носить стрижку боб, которую придумал ее друг, стилист Видал Сассун. Также ее считают создательницей хулиганского стиля музыкантов The Rolling Stones.
Она ввела в моду свободные платья без рукавов, узкие свитера в рубчик, цветные колготки, рюкзаки, плащи из ПВХ, лодочки без каблуков, одежду из замши и комбинезоны. Главной поклонницей "стиля Челси" стала модель Твигги, которая обожала наряды от Куант.
Куант наладила массовое производство, чтобы сделать моду доступной для целого поколения женщин. Бывший главный редактор американского Vogue Диана Вриланд называла бунт Мэри против сдержанного стиля в одежде "молодежным землетрясением". А сама Куант заявляла в интервью The Guardian в 1967 году, что "хороший вкус — это смерть, а вульгарность — это жизнь".
Она получила Орден Британской империи в 1966 году из рук королевы Елизаветы II за заслуги перед модой. Ранее в этом году Дама Мария была удостоена звания Почетного компаньона — престижной награды, присуждаемой тем, кто внес многолетний вклад в искусство, науку, медицину или политику — оказавшись в списке первых кандидатов короля Карла III.
Мэри сама носила свою одежду и была образцом для подражания, а ее влияние выходило за рамки моды. "У меня не было времени ждать освобождения женщин", — заявила она.
В 1966 году она запустила собственную марку косметики и средств для ухода за кожей. Косметический бренд Куант существует до сих пор — в 2000 году Мэри продала его японской компании, и сейчас в Японии работает более 200 магазинов Mary Quant Colour.
Позже Мэри занялась дизайном мебели и даже разработала дизайн интерьера для именной модели MINI Cooper.
Она вышла замуж за Александра Планкетта Грина в 1957 году, который умер в 1990 году. У Мэри остался сын и внуки.
Интересно, но стиль Мэри терпеть не могла Коко Шанель. Она считала женские колени некрасивыми, а моду 1960-х "уродливой".
Напомним, 30 декабря 2022 года умерла Вивьен Вествуд, "королева панка" британской моды. Фокус писал о культовых вещах, созданных Вествуд. В том числе и о ее знаменитой футболке с портретом британской королевы.