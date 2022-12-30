Королева на рваной футболке и шикарные наряды. Топ-7 культовых нарядов от Вивьен Вествуд

Королева панк-моды прославилась не только хулиганскими выходками и нарядами, но шикарными нарядами, в пользу которых часто делали селебрити.

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Вивьен Вествуд сделала себе имя, позиционируя себя, как "королева панка". Ее культовые сумочки и аксессуары украшают королевские атрибуты, ее бойфренд Макларен был менеджером хулиганов Sex Pistols, которые издевались над королевой в своей песне God save The Queen.

Иронично, но годы спустя Вествуд получила Орден британской империи из рук королевы Елизаветы. А мода на панк с улиц Лондона и дешевых клубов, закрепившись на подиумах, благодаря Вествуд, стала слишком шикарной для тех, кто на нее вдохновил.

[ + – ] Кейт Хадсон в платье от Вивьен Вествуд

Платья Вествуд стали частыми гостями на красных дорожках, главным образом из-за авангардного, но элегантного дизайна. А после того, как свадебное платье от дома моды Vivienne Westwood появилось в фильме "Секс в большом городе", то многие невесты захотели именно такие платья на своих собственных торжествах.

Вивьен Вествуд успела за свою модную карьеру показать на подиумах все, что и сейчас считается скандальным. Так что стоит ожидать всплеска цитат из истории Вествуд.

Портрет королевы Елизаветы II

Знаменитый портрет королевы Елизаветы II создал британский художник Джейми Рид для обложки альбома Sex Pistols, который назывался God save The Queen. Пластинку, где губы королевы протыкает английская булавка отказались выпускать, так что этот портрет Вивьен Вествуд, которая тогда как раз встречалась с менеджером хулиганов Sex Pistols Малкольмом Маклареном, поместила на белый лонгслив. И сделала его популярным, надевая сама.

[ + – ] Вивьен Вествуд в том самом лонгсливе Фото: Vivienne Westwood

Сейчас он хранится в коллекции музея Виктории и Альберта в Лондоне, как и многие культовые вещи Вествуд. Пластинка вышла с портретом Елизаветы, где ее глаза и губы закрывают газетные обрывки. И тоже стала культовой.

Наряд из фильма "Хакеры"

Сейчас тяжело поверить, но в 1995 году юная Анджелина Джоли встречалась с актером Джонни Ли Миллером ("Элементарно") и снималась в фильме "Хакеры", который благополучно провалился в прокате, но потом приобрел статус культового. Джоли досталась роль хакерши Кейт "Acid Burn" Либби, а Вествуд создала для нее авангардный красный наряд. Рубашку украшает конструкция для крепления парашюта, которую Вествуд представила в коллекции 1977 года.

[ + – ] Сцена из фильма "Хакеры"

Конечно, рубашка тоже попала в музей.

Футболка с обнаженной женской грудью

Как и футболка с портретом королевы, футболка с обнаженной женской грудью – это еще одна цитируемая вещь, созданная Вествуд.

[ + – ] Культовый принт Вествуд Фото: Vivienne Westwood

Она придумала ее вместе с Маклареном и продавала в магазине SEX на King’s Road. Члены группы Sex Pistols сделали ее сверхпопулярной.

Корсеты с классическими произведениями

Вивьен Вествуд была первым человеком в модной индустрии, который решил переосмыслить корсеты. И сделала она это еще в 1970-х, позже она показала корсеты в 1990-х. И сейчас корсеты от Вествуд с принтами классических произведений искусства являются культовыми.

[ + – ] FKA twigs в корсете Vivienne Westwood

Они выставлены в музее Виктории и Альберта и за ними охотятся селебрити. Иногда некоторым везет.

Мини-крини

"Мини-крини" — это название и коллекции Vivienne Westwood весна-лето 1986 и культового платья с кринолином, который она создала, вдохновившись Викторианской эпохой.

[ + – ] Мини-крини 1985 года Фото: Vivienne Westwood

Впоследствии кринолины и турнюры из коллекции On Liberty 1994 года стали часто появляться в коллекциях Вествуд и в сочетании с шотландкой приобрели статус культовых. Снова.

Туфли Наоми Кэмпбелл

Сиреневые туфли на тридцатисантиметровой платформе были показаны на шоу Anglomania в 1993 году. И именно в них Наоми упала на подиуме.

[ + – ] Знаменитое падение Наоми Кэмпбелл

Фото смеющейся супермодели, безуспешно пытающейся встать на ноги, облетели все модные журналы. По слухам, другие дизайнеры тоже просили Наоми упасть в их туфлях, но звездное падение повторить не удалось. Туфли хранятся в музее, но их копии можно купить.

Buffalo Hat

Забавно, но вещь, ставшую культовой в США, создала британка. Впервые она ее показала в 1982 году в рамках коллекции Buffalo Girls.

[ + – ] Фаррел Уильямс в шляпе Buffalo Hat

А в 2014 году Фаррелл Уильямс появился в ней на "Грэмми", потом в клипе на песню Marilyn Monroe, в итоге шляпа Фаррела была продана на eBay за 44 тысячи 100 долларов. Покупателем стала американская сеть фастфуда Arby’s.

И одним из последних заметных нарядов дома моды Vivienne Westwood стало платье амазонки, в котором Белла Хадид появилась на показе осень-зима 2020.

[ + – ] Белла Хадид, Андреас Кронталер и Вивьен Вествуд Фото: Vivienne Westwood

Свадебное платье было создано супругом Вествуд Андреасом Кронталером, но, конечно, под ее надзором. В нем было множество намеков и исторических отсылок. В том числе и обнаженная грудь, которая напоминала о дуэлянтках прошлого. Тогда дамы сражались полуобнаженными, чтобы не получить инфекцию, когда в рану попадет ткань. А нож на поясе говорил о женской силе.

Напомним, королева панк-моды, Вивьен Вествуд, скончалась спустя четыре месяца после королевы Елизаветы II. Дизайнер вдохновлялась, ругала и цитировала ее в своих коллекциях. А теперь Британия осталась уже без двух королев.