Королева на рваній футболці та шикарні вбрання. Топ 7 культових нарядів від Вів'єн Вествуд

Королева панк-моди прославилася не лише хуліганськими витівками та вбраннями, але шикарними вбраннями, на користь яких часто робили вибір селебриті.

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Вів'єн Вествуд зробила собі ім'я, позиціонуючи себе як "королеву панку". Її культові сумочки й аксесуари прикрашають королівські атрибути, її бойфренд Макларен був менеджером хуліганів Sex Pistols, які знущалися з королеви у своїй пісні God save The Queen.

Іронічно, але через роки Вествуд отримала Орден британської імперії з рук королеви Єлизавети. А мода на панк із вулиць Лондона й дешевих клубів, закріпившись на подіумах завдяки Вествуд, стала надто шикарною для тих, хто на неї надихнув.

[ + – ] Кейт Гадсон у сукні від Вів'єн Вествуд

Сукні Вествуд стали частими гостями на червоних доріжках, в основному через авангардний, але елегантний дизайн. А після того, як весільна сукня від дому моди Vivienne Westwood з'явилася у фільмі "Секс і місто", багато наречених захотіли саме такі сукні на своїх власних урочистостях.

Вів'єн Вествуд встигла за свою модну кар'єру показати на подіумах усе, що зараз вважається скандальним. Так що варто очікувати на сплеск цитат із історії Вествуд.

Портрет королеви Єлизавети II

Знаменитий портрет королеви Єлизавети II створив британський художник Джеймі Рід для обкладинки альбому Sex Pistols, який називався God save The Queen. Платівку, де губи королеви протикає англійська шпилька, відмовилися випускати, так що цей портрет Вів'єн Вествуд, яка тоді якраз зустрічалася з менеджером хуліганів Sex Pistols Малкольмом Маклареном, помістила на білий лонгслів і зробила його популярним, надягаючи сама.

[ + – ] Вів'єн Вествуд у тому самому лонгсліві Фото: Vivienne Westwood

Зараз він зберігається в колекції музею Вікторії та Альберта в Лондоні, як і багато культових речей Вествуд. Платівка вийшла з портретом Єлизавети, де її очі та губи закривають газетні уривки, і також стала культовою.

Вбрання з фільму "Хакери"

Зараз важко повірити, але в 1995 році юна Анджеліна Джолі зустрічалася з актором Джонні Лі Міллером ("Елементарно") і знімалася у фільмі "Хакери", який провалився в прокаті, але потім набув статусу культового. Джолі дісталася роль хакерши Кейт "Acid Burn" Ліббі, а Вествуд створила для неї авангардне червоне вбрання. Сорочку прикрашає конструкція для кріплення парашута, яку Вествуд представила у колекції 1977 року.

[ + – ] Сцена з фільму "Хакери"

Звісно, сорочка теж потрапила до музею.

Футболка з оголеними жіночими грудьми

Як і футболка з портретом королеви, футболка з оголеними жіночими грудьми – це ще одна цитована річ, створена Вествуд.

[ + – ] Культовий принт Вествуд Фото: Vivienne Westwood

Вона вигадала її разом з Маклареном і продавала в магазині SEX на King's Road. Члени гурту Sex Pistols зробили його надпопулярним.

Корсети з класичними творами

Вів'єн Вествуд була першою людиною в модній індустрії, яка вирішила переосмислити корсети. І зробила вона це ще у 1970-х, пізніше вона показала корсети у 1990-х. І зараз корсети від Вествуд із принтами класичних творів мистецтва є культовими.

[ + – ] FKA twigs у корсеті Vivienne Westwood

Вони виставлені в музеї Вікторії та Альберта і за ними полюють селебріті. Іноді декому щастить.

Міні-крині

"Міні-крині" — це назва та колекції Vivienne Westwood весна-літо 1986 та культової сукні з криноліном, який вона створила, надихнувшись Вікторіанською епохою.

[ + – ] Міні-крині 1985 року Фото: Vivienne Westwood

Згодом криноліни та турнюри з колекції On Liberty 1994 стали часто з'являтися в колекціях Вествуд і в поєднанні з шотландкою набули статусу культових. Знову.

Туфлі Наомі Кемпбелл

Бузкові туфлі на тридцятисантиметровій платформі були показані на шоу Anglomania у 1993 році. І саме у них Наомі впала на подіумі.

[ + – ] Знамените падіння Наомі Кемпбелл

Фото супермоделі, що безуспішно намагається стати на ноги, облетіли всі модні журнали. За чутками, інші дизайнери теж просили Наомі впасти у їхніх туфлях, але зіркове падіння повторити не вдалося. Туфлі зберігаються у музеї, але їх копії можна купити.

Buffalo Hat

Кумедно, але річ, яка стала культовою у США, створила британка. Вперше вона її показала у 1982 році в рамках колекції Buffalo Girls.

[ + – ] Фаррел Вільямс у капелюсі Buffalo Hat

А в 2014 році Фаррелл Вільямс з'явився в ній на "Греммі", потім у кліпі на пісню Marilyn Monroe, в результаті капелюх Фаррела був проданий на eBay за 44 тисячі 100 доларів. Покупцем стала американська мережа фастфуду Arby's.

І одним із останніх помітних нарядів будинку моди Vivienne Westwood стала сукня амазонки, в якій Белла Хадід з'явилася на показі осінь-зима 2020 року.

[ + – ] Белла Хадід, Андреас Кронталер та Вів'єн Вествуд Фото: Vivienne Westwood

Весільну сукню створили чоловік Вествуд Андреас Кронталер, але, звичайно, під її наглядом. У ньому було безліч натяків та історичних посилань. У тому числі й оголені груди, які нагадували про дуелянтки минулого. Тоді жінки билися напівоголеними, щоб не отримати інфекцію, коли в рану потрапить тканина. А ніж на поясі говорив про жіночу силу.

Нагадаємо, королева панк-моди, Вів'єн Вествуд, померла через чотири місяці після королеви Єлизавети II. Дизайнер надихалася, лаяла та цитувала її у своїх колекціях. А тепер Британія залишилася без двох королів.