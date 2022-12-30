Померла Вів'єн Вествуд, королева панку та червоних доріжок

Знаменитій дизайнерці був 81 рік. Вона померла "в оточенні сім'ї".

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29 грудня померла знаменита британська дизайнерка Вів'єн Вествуд. Новину про це повідомили на сторінках соцмереж її модного дому Vivienne Westwood. Як сказано в заяві, дизайнерка "мирно пішла з життя в оточенні своєї родини". Королеві панку був 81 рік.

Її чоловік і партнер із модного дому Андреас Кронталер повідомив, що продовжуватиме робити їхню спільну справу.

[ + – ] Повідомлення про смерть Вів'єн Вествуд

"Вона залишається в моєму серці. Ми працювали до самого кінця. Вона залишила по собі так багато того, що варто продовжувати робити", — написав Кронталер.

Вів'єн Вествуд заслужено називають "королевою панку". Вона зробила все, щоб популяризувати цю субкультуру.

Вона стала популярною в 1970-х, на хвилі популярності панк-року. Її другом і коханцем був Малкольм Макларен — менеджер скандальної панк-групи Sex Pistols. Сід Вішес і компанія часто з'являлися на сцені у вбранні від Вествуд, так що мода на її рвані футболки з провокаційними малюнками швидко охопила всю Британію.

[ + – ] Вів'єн Вествуд у молодості

У 1971 році Вествуд і Макларен відкрили в Лондоні бутик Let It Rock, пізніше перейменований у Sex.

Власний однойменний бренд Вествуд запустила 1981 року. І вона була першою, хто показав панк-моду на подіумі.

У 1990-х вона стала другою британкою (першою була Мері Куант, творчиня мініспідниці), яка показала свою колекцію Тижня моди в Парижі.

У 2006 році Вествуд здобула від королеви Єлизавети II титул Дами-командора Ордену Британської Імперії. І це після того, як портрети Єлизавети з'являлися на рваних футболках Вествуд.

У 2000-х Вествуд зайнялася захистом екології та робила це у своєму рок-стилі.

[ + – ] Вів'єн Вествуд незадовго до смерті Фото: Getty Images

2015 року вона під'їхала до будинку британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона на танку, протестуючи проти видобутку сланцевої нафти. А 2020 року вона замкнула себе в клітці, протестуючи проти суду над Джуліаном Ассанжем. До речі, наречена Ассанжа вийшла за нього заміж у сукні від Вествуд.

У різний час Вествуд виводила на подіум моделей із оголеними грудьми, на супервисоких підборах (саме в таких туфлях упала Наомі Кемпбелл), у корсетах із принтами класичних творів, із турнюрами, у хутряних бікіні та популяризувала шотландку.

[ + – ] Знамените падіння Наомі Кемпбелл на подіумі

Так чи інакше, всі сучасні дизайнери надихаються модними ідеями Вествуд. Вона сама була найкращим обличчям свого модного будинку, з'являючись у найбожевільніших вбраннях, навіть коли їй виповнилося 70 років.

[ + – ] Вів'єн Вествуд завжди вражала своїм яскравим стилем

У сукнях від її бренду часто з'являлися Хелена Бонем Картер, принцеса Євгенія, Белла Хадід, у фіолетовому вбранні від Вів'єн виходила заміж Діта фон Тіз, і не варто забувати про розкішну сукню з фільму "Секс і місто", в якій Керрі так і не вийшла заміж за Містера Біга.

[ + – ] Кадр із фільму "Секс і місто" Фото: Скриншот

Вів'єн Вествуд, у дівочості Вів'єн Ізабель Свайр, у 1962 році вийшла заміж за Дерека Вествуда. У цьому шлюбі в пари народився син Бенджамін. Він став відомим фотографом.

Пара розлучилася за три роки. А від зв'язку з Маклареном у Вів'єн народився син Джозеф Карр, згодом засновник бренду спідньої білизни Agent Provocateur.

1992 року Вів'єн вийшла заміж за свого колишнього учня, австрійського дизайнера Андреаса Кронталера.

Нагадаємо, у серпні 2022 року помер Іссей Міяке, один із найвідоміших японських дизайнерів, який здійснив революцію у світі моди.