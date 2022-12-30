Умерла Вивьен Вествуд, королева панка и красных дорожек

Знаменитому дизайнеру был 81 год. Она скончалась "в окружении семьи".

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29 декабря умерла знаменитый британский дизайнер Вивьен Вествуд. Новость об этом сообщили на страницах соцсетей ее модного дома Vivienne Westwood. Как сказано в заявлении, дизайнер "мирно ушла из жизни в окружении своей семьи". Королеве панка был 81 год.

Ее супруг и партнер по модному дому Андреас Кронталер сообщил, что будет продолжать делать их общую работу.

[ + – ] Сообщение о смерти Вивьен Вествуд

"Она остается в моем сердце. Мы работали до самого конца. Она оставила после себя так много того, что стоит продолжать делать", — написал Кронталер.

Вивьен Вествуд заслуженно называют "королевой панка". Она сделала все, чтобы популяризировать эту субкультуру.

Она стала популярна в 1970-х, на волне популярности панк-рока. Ее другом и любовником был Малкольм Макларен — менеджер скандальной панк-группы Sex Pistols. Сил Вишес и компания часто появлялись на сцене в нарядах от Вествуд, так что мода на ее рваные футболки с провокационными рисунками быстро охватила всю Британию.

[ + – ] Вивьен Вествуд в молодости

В 1971 году Вествуд и Макларен открыли в Лондоне бутик Let It Rock, позже переименованный в Sex.

Собственный одноименный бренд Вествуд запустила в 1981 году. И она была первой, которая показала панк-моду на подиуме.

В 1990-х она стала второй британкой (первой была Мэри Куант, создательница мини-юбки), которая показала свою коллекцию на Неделе моды в Париже.

В 2006 году Вествуд получила от королевы Елизаветы II титул Дамы-командора Ордена Британской Империи. И это после того, как портреты Елизаветы появлялись на рваных футболках от Вествуд.

В 2000-х Вествуд занялась защитой экологии и делала это в своем рок-стиле.

[ + – ] Вивьен Вествуд незадолго до смерти Фото: Getty Images

Так, в 2015 году она подъехала к дому британского премьер-министра Дэвида Кэмерона на танке, протестуя против добычи сланцевой нефти. А в 2020 году она заперла себя в клетке, протестуя против суда над Джулианом Ассанжем. К слову, невеста Ассанжа вышла за него замуж в платье от Вествуд.

В разное время Вествуд выводила на подиум моделей с обнаженной грудью, на супервысоких каблуках (именно в таких туфлях упала Наоми Кэмпбелл), в корсетах с принтами классических произведений, с турнюрами, в меховых бикини и популяризировала шотландку.

[ + – ] Знаменитое падение Наоми Кэмпбелл на подиуме

Так, или иначе, все современные дизайнеры вдохновляются модными идеями Вествуд. Которая сама была лучшим лицом своего модного дома, появляясь в самых сумасшедших нарядах даже когда ей исполнилось 70 лет.

[ + – ] Вивьен Вествуд всегда поражала своим ярким стилем

В платьях от ее бренда часто появлялись Хелена Бонем Картер, принцесса Евгения, Белла Хадид, в лиловом наряде от Вивьен выходила замуж Дита фон Тиз, и не стоит забывать про роскошнейшее платье из фильма "Секс в большом городе", в котором Кэрри так и не вышла замуж за Мистера Бига.

[ + – ] Кадр из фильма "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Вивьен Вествуд, в девичестве Вивьен Изабель Суайр, в 1962 году вышла замуж за Дерека Вествуда. В этом браке у пары родился сын Бенджамин. Он стал известным фотографом.

Пара развелась через три года. А от связи с Маклареном у Вивьен родился сын Джозеф Карр, впоследствии основатель бренда нижнего белья Agent Provocateur.

В 1992 году Вивьен вышла замуж за своего бывшего ученика, австрийского дизайнера Андреаса Кронталера.

Напомним, в августе 2022 года умер Иссей Мияке, один из известнейших японских дизайнеров, совершивший революцию в мире моды.