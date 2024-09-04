Bobkova и Nadya Dzyak показали свои коллекции в сложный третий день Ukrainian Fashion Week 2024 (фото)

Третий день Ukrainian Fashion Week 2024 выдался довольно сложным, из-за событий, которые произошли на фоне — обстрела Полтавы. Однако несмотря на это дизайнерам все же удалось показать свои колекции, над которыми они работали в этом году.

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В третий день показов Украинской недели моды свои работы представили: Andreas Moskin, который показал новую коллекцию мужских костюмов, добавив элементы этно стиля на рубашки, GURANDA, которая разработала коллекцию женской одежды из денима. Кроме этого, Nadya Dzyak представила коллекцию женских платьев, созданную на основе цветов, вплетенных в украинский традиционный венок, DARJA DONEZZ презентовала одежду в тематике древнегреческой мифологии, которая уже традиционно была с элементами ракушки, а бренд Bobkova презентовал одежду, созданную из мифических образов. Основная часть событий, как и предыдущие два дня, проходила на основной локации — в стенах Мыстецкого арсенала. Уже традиционно зрители могли наблюдать в течение дня как один показ сменялся другим. Фокус побывал на событиях третьего дня.

Символическим стартом дня стал показ бренда Andreas Moskin, ведь кроме профессиональных моделей, на подиум вышли украинские военные, которые во время боевых задач получили ранения и лишились конечностей. Показ оказался довольно эмоциональным, поэтому растрогал зрителей до слез.

Традиционно для себя бренд на показе представил новое видение классического мужского костюма, в которых дизайнеры добавили мужские блузы и рубашки с эстетикой народной одежды. Так, зрители могли увидеть сочетание современных силуэтов с традиционными национальными орнаментами.

Nadya Dzyak продолжила рассказывать историю украинского Юга Украины, вдохновением представленной коллекции стали Розовые озера и пейзажи Кинбурнской косы, ныне оккупированные Россией. Платья и костюмы, в которых дизайнер наслаивает нежные оттенки солнечного лайма и мандарина и яркой фуксии и аквамарина, воспроизводят переплетение цветов Розовых озер. Коллекция представляет уже знаковые для бренда прозрачные платья и блузы, сделанные из невесомых тканей в комбинации с фигурными плиссированными элементами.

Gasanova напомнили о важности каждого мгновения жизни в условиях современных вызовов. Коллекция полна глубоким символизмом и рефлексией на современность. Коллекция SS 25 от GASANOVA несет в себе глубокий символизм, отражающий современные реалии. Во времена, когда мир столкнулся с войной и неопределенностью, эта коллекция напоминает о важности сохранять радость и красоту, даже когда обстоятельства кажутся неблагоприятными. Она воплощает воспоминания о детстве, когда все было проще и светлее, но в то же время отражает зрелость и осознание того, что каждый миг — это бесценный дар.

DARJA DONEZZ показала в новой коллекции мир древнегреческой мифологии. Силуэтные формы — подчеркнуто легкие и невесомые, от приталенных платьев с драпировкой до более объемных, напоминающих греческие тоги и римские туники. Цвета коллекции также являются отсылками к картинам эпохи Возрождения — сочетание черного, белого, коричневого с желтым, розовым и бирюзовым. В принтах и декоре уже традиционно Дарья Донец использует самые разнообразные ракушки.

Третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/

GURANDA представила коллекцию о женственности и романтическом шике, который вуалируется в повседневные образы. Изделия из силуэтного денима подчеркивают невесомые шифоновые платья с рюшами в пастельных тонах. Коллекция дополнена силуэтными моделями из жемчуга и камней классических оттенков для особых событий.

Третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/

Бренд Bobkova устроил презентацию в укрытии — в Митрополичьих подвалах Софийского собора. Коллекция была инспирирована украинским поэтическим кино и мифическими образами мавок. Коллекция демонстрирует много платьев. Среди них — "мавкины" длинные платья с глубоким декольте на спине или асимметричными вырезами. Также представлены платья-кимоно свободного кроя, трикотажные и объемные платья с деталями, придающими силуэту струящийся эффект. Есть этническая вариация платья-рубашки — платье-свитка, в котором использованы элементы кроя свиты, традиционной мужской одежды с диагональной линией борта и воротником-стойкой.

третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ третий день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/

Напомним, ранее мы писали, как прошел первый день Ukrainian Fashion Week в Киеве.

Кроме этого, Фокус писал, как прошел второй день Ukrainian Fashion Week 2024.