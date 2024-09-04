Bobkova і Nadya Dzyak показали свої колекції в складний третій день Ukrainian Fashion Week 2024 (фото)

Третій день Ukrainian Fashion Week 2024 видався доволі складним через події, які відбулися на тлі — обстрілу Полтави. Однак попри це дизайнерам все ж вдалося показати свої роботи, над якими вони працювали цьогоріч.

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У третій день показів Українського тижня моди свої роботи представили: Andreas Moskin, який показав нову колекцію чоловічих костюмів, додавши елементи етно стилю на сорочки, GURANDA, яка розробила колекцію жіночого одягу з деніму. Крім цього, Nadya Dzyak представила колекцію жіночих суконь, створену на основі квітів, вплетених в український традиційний вінок, DARJA DONEZZ презентувала одяг в тематиці давньогрецької міфології, який вже традиційно був з елементами мушлі, а бренд Bobkova презентував одяг, створений з міфічних образів. Основна частина подій, як і попередні два дні, проходила на основній локації — у стінах Мистецького арсеналу. Вже традиційно глядачі могли спостерігати протягом дня як один показ змінювався іншим. Фокус побував на подіях третього дня.

Символічним стартом дня став показ бренду Andreas Moskin, адже крім професійних моделей, на подіум вийшли українські військові, які під час бойових завдань зазнали поранення і втратили кінцівки. Показ виявися доволі емоційним, тому розчулив глядачів до сліз.

Традиційно для себе бренд на показі представив нове бачення класичного чоловічого костюму, в яких дизайнери додали чоловічі блузи та сорочки з естетикою народного одягу. Так, глядачі могли побачити поєднання сучасних силуетів з традиційними національними орнаментами.

Nadya Dzyak продовжила розповідати історію українського Півдня України, натхненням представленої колекції стали Рожеві озера та краєвиди Кінбурнської коси, нині окуповані Росією. Сукні і костюми, в яких дизайнерка нашаровує ніжні відтінки сонячного лайму і мандарину та яскравої фуксії і аквамарину, відтворюють переплетення кольорів Рожевих озер. Колекція представляє вже знакові для бренду прозорі сукні та блузи, зроблені з невагомих тканин в комбінації з фігурними плісованими елементами.

Gasanova нагадали про важливість кожної миті життя в умовах сучасних викликів. Колекція сповнена глибоким символізмом та рефлексією на сучасність. Колекція SS 25 від GASANOVA несе в собі глибокий символізм, що відображає сучасні реалії. У часи, коли світ зіткнувся з війною та невизначеністю, ця колекція нагадує про важливість зберігати радість і красу, навіть коли обставини здаються несприятливими. Вона втілює спогади про дитинство, коли все було простішим і світлішим, але водночас відображає зрілість та усвідомлення того, що кожна мить — це безцінний дар.

DARJA DONEZZ показала в новій колекції світ давньогрецької міфології. Силуетні форми — підкреслено легкі й невагомі, від приталених суконь з драпіруванням до більш об’ємних, що нагадують грецькі тоги та римські туніки. Кольори колекції також є відсиланням до картин епохи Відродження — поєднання чорного, білого, коричневого із жовтим, рожевим та бірюзовим. У принтах та декорі вже традиційно Дар’я Донець використовує найрізноманітніші мушлі.

Третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/

GURANDA презентувала колекцію про жіночність та романтичний шик, який вуалюється в повсякденні образи. Вироби із силуетного деніму підкреслюють невагомі шифонові сукні із рюшами в пастельних тонах. Колекція доповнена силуетними моделями із перлин і каміння класичних відтінків для особливих подій.

Третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ Третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/

Бренд Bobkova влаштував презентацію в укритті — в Митрополичих підвалах Софійського собору. Колекція була інспірована українським поетичним кіно та міфічними образами мавок. Колекція демонструє багато суконь. Серед них — "мавчині" довгі сукні з глибоким декольте на спині або асиметричними вирізами. Також представлені сукні-кімоно вільного крою, трикотажні та об'ємні сукні з деталями, що надають силуету струмливого ефекту. Є етнічна варіація сукні-сорочки — сукню-свитка, в якій використані елементи крою свити, традиційного чоловічого одягу з діагональною лінією борту та коміром-стійкою.

третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/ третій день Ukrainian Fashion Week 2024 Фото: ukrainianfashionweek_official/

Нагадаємо, раніше ми писали, як минув перший день Ukrainian Fashion Week у Києві.

Крім цього, Фокус писав, як минув другий день Ukrainian Fashion Week 2024.