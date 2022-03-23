Джулиан Ассанж женится на своем адвокате в британской тюрьме

Невеста, юрист Стелла Моррис, выбрала платье от Вивьен Вествуд и вышитую вуаль

50-летний Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, который сидит за решеткой с 2019 года, сегодня женится на своей возлюбленной и своем адвокате – 38-летней Стелле Моррис. Невеста уже прибыла в тюрьму Белмарш в Лондоне, где содержится Ассанж. Об этом пишет Daily Mail.

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Ассанж борется против экстрадиции в США. Там его разыскивают за предполагаемый заговор после публикации WikiLeaks сотен тысяч документов, касающихся войн в Афганистане и Ираке. Ассанж отрицает эти обвинения и борется против экстрадиции в США.

[ + – ] Стелла Моррис с детьми Фото: Getty Images

В прошлом году Ассанж получил разрешение на брак. На церемонию будут допущены только четыре гостя и два свидетеля, а также двое охранников.

Стелла Моррис уже прибыла к тюрьме Белмарш в своем свадебном платье от британского дизайнера Вивьен Вествуд. Также дизайнер создала килт для жениха, который хоть родом из Австралии, но имеет шотландские корни.

"Конечно, мы пребываем в радостном волнении, хотя обстоятельства очень ограничивающие. Все гости и свидетели должны будут уйти, как только церемония закончится, даже если это произойдет до окончания обычного времени посещения. Джулиан с нетерпением ждет свадьбы, которая наконец состоится спустя много месяцев после того, как мы впервые сделали запрос", — рассказала журналистам Стелла Моррис.

Перед тем, как отправиться в тюрьму, она позировала со своими сыновьями 4-летним Габриэлем и 3-летним Максом, отцом которых, как она уверяет, является Ассанж.

После церемонии гости соберутся в свадебном шатре, чтобы отпраздновать, приготовили даже традиционный свадебный торт, который разрежет невеста, после того, как выйдет из ворот тюрьмы. Пара уже попросила гостей одеться так, как будто они "присутствовали на церемонии". А в качестве свадебных подарков попросили поставить скамейки в парке, совершить пожертвования, или расклеить плакаты с призывом освободить Ассанжа.

"Все свадьбы в тюрьмах должны соответствовать требованиям, изложенным в политике тюремной службы", — заявил представитель тюремной службы Белмарша и добавил, что свадебные фото для пары сделают сотрудники тюрьмы.

Напомним, после публикации тайных документов, Ассанж был вынужден скрываться. Он семь лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию и столкнуться с обвинениями в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Это расследование было прекращено в 2019 году. В Белмарш он попал после того, как был арестован в апреле 2019 года за уклонение от уплаты залога семью годами ранее во время отдельной судебной тяжбы.

[ + – ] Джулиан Ассанж несколько лет назад Фото: washingtonpost.com

Прокуратура США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks тысяч просочившихся военных и дипломатических документов.

Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 175 лет лишения свободы.