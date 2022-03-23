Джуліан Ассанж одружується зі своєю адвокаткою в британській в'язниці

Наречена, юристка Стелла Морріс, обрала сукню від Вів'єн Вествуд і вишиту вуаль

50-річний Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks, який сидить за ґратами з 2019 року, сьогодні одружується зі своєю коханою та своєю адвокаткою – 38-річною Стеллою Морріс. Наречена вже прибула у в'язницю Белмарш у Лондоні, де утримується Ассанж. Про це пише Daily Mail.

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Ассанж бореться проти екстрадиції в США. Там його розшукують за передбачувану змову після публікації WikiLeaks сотень тисяч документів щодо воєн в Афганістані й Іраку. Ассанж заперечує ці звинувачення та бореться проти екстрадиції в США.

[ + – ] Стелла Морріс із дітьми Фото: Getty Images

Минулого року Ассанж отримав дозвіл на шлюб. На церемонію буде допущено лише чотирьох гостей і двох свідків, а також двох охоронців.

Стелла Морріс уже прибула у в'язницю Белмарш у своїй весільній сукні від британської дизайнерки Вів'єн Вествуд. Також дизайнерка створила кілт для нареченого, який хоч родом із Австралії, але має шотландське коріння.

"Звичайно, ми перебуваємо в радісному хвилюванні, хоча обставини дуже обмежують. Усі гості та свідки повинні будуть піти, як тільки церемонія закінчиться, навіть якщо це відбудеться до закінчення звичайного часу відвідування. Джуліан із нетерпінням чекає на весілля, яке нарешті відбудеться через багато місяців після того, як ми вперше зробили запит", — розповіла журналістам Стелла Морріс.

Перед тим, як вирушити у в'язницю, вона позувала зі своїми синами, 4-річним Габріелем і 3-річним Максом, батьком яких, як вона запевняє, є Ассанж.

Після церемонії гості зберуться у весільному наметі, щоб відсвяткувати, приготували навіть традиційний весільний торт, який розріже наречена після того, як вийде з воріт в'язниці. Пара вже попросила гостей одягнутися так, ніби вони були "присутні на церемонії". А як весільні подарунки попросили поставити лавки в парку, зробити пожертвування або розклеїти плакати із закликом звільнити Ассанжа.

"Усі весілля у в'язницях мають відповідати вимогам, викладеним у політиці тюремної служби", — заявив представник тюремної служби Белмаршу й додав, що весільні фото для пари зроблять співробітники в'язниці.

Нагадаємо, після публікації таємних документів Ассанж був змушений ховатися. Він сім років провів у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції та зіткнутися зі звинуваченнями в зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Це розслідування було припинено у 2019 році. У Белмарш він потрапив після того, як був заарештований у квітні 2019 року за ухилення від сплати застави сімома роками раніше під час окремого судового позову.

[ + – ] Джуліан Ассанж кілька років тому Фото: washingtonpost.com

Прокуратура США висунула Ассанжу 17 звинувачень у шпигунстві й одне звинувачення в неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks тисяч військових і дипломатичних документів.

Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 175 років ув'язнення.