Умер Иссей Мияке, знаменитый японский дизайнер и модельер

Мияке был одним из первых японских дизайнеров на европейских подиумах, которые перевернули представление о моде

В 84 года скончался Иссей Мияке — один из известнейших японских дизайнеров на европейских и американских подиумах. Агентство NHK сообщает, что дизайнер умер после борьбы с раком еще 5 августа, у себя дома, в окружении семьи.

По желанию дизайнера – не будет ни пышных похорон, ни поминок. Дизайнера похоронят по буддийскому обряду, как это принято в Японии.

"Чтобы создать что-то новое, нужно начинать, даже не думая о дизайне одежды", — это было лозунгом Мияке, хоть и сказал их другой известный японский дизайнер Рей Кавакубо. Они, а также Кензо Такада, Йоджи Ямамото, а также Ханае Мори перевернули представление о моде в 1970-х.

Иссей Мияке родился в 1938 году в Хиросиме. Он был одним из "хибакуся", так называют жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В момент взрыва ему было 7 лет, он потерял родителей и всех родственников. Моду он выбрал, как ту отрасль в которой больше всего позитива, ведь она заставляет думать о завтрашнем дне. Он нарушил японские традиции, став дизайнером, ведь пошивом одежды там обычно занимались женщины.

[ + – ] Иссей Мияке и оригами Фото: NHK

Иссей любил рисовать и поступил на графический факультет Токийского университета изящных искусств. В своей дипломной коллекции он продемонстрировал свои основные принципы: простоту, позитив, монохромность.

В то время Япония представлялась страной дешевой электроники, а сами японцы активно переодевались в западное. Так что представление Мияке о моде стало революционным. Он работал и учился в Париже и Нью-Йорке. Был ассистентом у Юбера Живанши и Ги Лароша, стилистом у нью-йоркского модельера Джеффри Бина.

Он не вдохновлялся европейской модой, а только японской и японскими традициями.

"Вдали от дома, работая в Париже, я с трудом представлял свое место на модной сцене, и задавался вопросом: "Что я могу сделать, как европейский дизайнер ?". Тогда я понял, что мой недостаток — отсутствие европейской традиции – это же и мое главное достоинство. Я свободен от европейских представлений об одежде, и могу пробовать новое. Назад я идти не мог и пошел вперед", — говорил Мияке.

Мияке начал с выпуска маек с изображением Дженис Джоплин и Джимми Хендрикса, выполненных в стиле татуировок японских якудза. Вдохновлялся японскими зонтиками, самурайскими доспехами, традиционными фонариками, оригами и, конечно, кимоно.

[ + – ] Те самые "тату" наряды Фото: NHK

Дизайн-бюро Miyake было основано в 1970 году, бренд был основан в следующем году, а в 1973 году он впервые принял участие в Неделе моды в Париже.

Его первый показ 1971 года в Нью-Йорке был революционным: он проходил в гараже, модели ходили по эстакадам, словом, то что сейчас делает Демна Гвасалия для Balensiaga, это явный оммаж Мияке.

Также он проводил показы в бассейне, гимнастическом зале, на спортивном стадионе.

В 1976 году на подиум вышли модели-афроамериканки. Коллекцию осень/зима 1995-96 гг. демонстрировали модели от 60 до 93 лет, доказывая, что одежду Мияке может носить любой человек и в любом возрасте.

[ + – ] Показ Иссей Мияке в 1995 году

Он создавал одежду из резины, пластика и бумаги.

Он разработал несколько сотен новых тканей. Так, в 1984 году он создал дождевик из пропитанной маслом бумаги ручной работы, а в коллекции Plastic Body 1980-го выпустил на подиум моделей в пластиковых скульптурных корсетах, после были ротанговые наряды, модели из проволоки, одежда, имитирующая татуировки и якобы мокрая одежда, облепившая тело.

Полностью алюминиевый бутик Pleats Please в Токио был построен из переработанных деталей старых автомобилей.

Мияке заявлял, что одежда — это не униформа, а прежде всего предмет, который приносит удовольствие.

[ + – ] Экспозиция нарядов Иссей Мияке в Токио Фото: NHK

Также он произвел революцию и в парфюмерии. Так, его туалетная вода L`eau d`Issey Issey Miyake, выпущенная в 1992 году была не сладкой, цветочной и пряной, как было тогда принято, а пронзительно-свежей. В своем аромате он хотел заключить запах свежего леса после дождя. С Иссей Мияке началась мода на легкие, свежие, травянистые композиции.