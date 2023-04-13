Померла "мама" мініспідниці, дизайнерка Мері Куант

Саме Мері Куант відповідає за стиль 1960-х. Вона ввела в моду мініспідниці, шорти, обтягуючі штанці, одяг із замші, яскравий макіяж та стрижку боб, винайдену її другом Відалом Сассуном.

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Знаменита дизайнерка, Дама Мері Куант, яка створила мініспідницю, померла цього ранку у віці 93 років. Її називали британською королевою моди 1960-х. Про це пише Daily Mail.

У заяві її сім'ї говориться, що вона "мирно померла вдома в Сурреї, Великобританія, сьогодні вранці. Дама Мері, 93 роки, була одним із найсвітліше визнаних модельєрів 20-го століття і видатним новатором шістдесятих, що свінгують".

Віддаючи шану Куант, Олександра Шульман, колишній головний редактор британського Vogue, сьогодні сказала: "Вона була однією з по-справжньому впливових фігур у моді. Її вплив як на моду, так і на жіноче визволення не можна недооцінювати. Її простий дизайн був повною протилежністю того, що носили жінки у 1950-х роках”.

Мері Куант померла у 93 роки

Шульман зазначила, що одяг Мері Куант визначив модний образ 1960-х і відбив соціальні зміни. А також вона була одним із перших дизайнерів, які зрозуміли, що можуть створити бренд косметики.

Досі не вщухають суперечки, хто винайшов мініспідницю — Куант або французький кутюр'є Андре Курреж. Наперекір цьому, надзвичайно короткі спідниці та вільні сукні стали візитівкою Куант.

Мері Куант народилася у Лондоні, закінчила художній коледж Голдсміта. У листопаді 1955 року вона разом з майбутнім чоловіком, Олександром Планкеттом Гріном, та другом, Арчі Макнейром, відкрила в Челсі на Кінгс-Роуд бутік "Базар" (англ. Bazaar), де почала продавати одяг, який був неймовірно скандальним, але повністю відповідав молодіжної моди на той час. З моди вийшли романтичні силуети та пишні форми, так що Мері максимально вкоротила спідниці, ввела в моду шорти, однією з перших почала носити стрижку боб, яку вигадав її друг, стиліст Відал Сассун. Також її вважають творцем хуліганського стилю музикантів The Rolling Stones.

Вона ввела в моду вільні сукні без рукавів, вузькі светри в рубчик, кольорові колготки, рюкзаки, ПВХ плащі, туфлі без підборів, одяг із замші та комбінезони. Головною шанувальницею "стилю Челсі" стала модель Твіггі, яка обожнювала вбрання від Куант.

Ескіз Мері Куант та вовняна сукня бренду Mary Quant, кінець 1950-х Фото: Victoria and Albert Museum

Куант налагодила масове виробництво, щоб зробити моду доступною для цілого покоління жінок. Колишній головний редактор американського Vogue Діана Вріланд називала бунт Мері проти стриманого стилю в одязі "молодіжним землетрусом". А сама Куант заявляла в інтерв'ю The Guardian 1967 року, що "добрий смак — це смерть, а вульгарність — це життя".

Вона отримала Орден Британської імперії у 1966 році з рук королеви Єлизавети II за заслуги перед модою. Раніше цього року Дама Марія була ушанована звання Почесного компаньйона — престижної нагороди, яка присуджується тим, хто зробив багаторічний внесок у мистецтво, науку, медицину чи політику — опинившись у списку перших кандидатів короля Карла III.

Мері Куант із клієнткою

Мері сама носила свій одяг і була взірцем для наслідування, а її вплив виходив за рамки моди. "У мене не було часу чекати на звільнення жінок", — заявила вона.

У 1966 році вона запустила власну марку косметики та засобів для догляду за шкірою. Косметичний бренд Куант існує досі — 2000 року Мері продала його японській компанії, і зараз у Японії працює понад 200 магазинів Mary Quant Colour.

Пізніше Мері зайнялася дизайном меблів і розробила дизайн інтер'єру для іменної моделі MINI Cooper.

Вона вийшла заміж за Олександра Планкетта Гріна у 1957 році, який помер у 1990 році. У Мері залишився син та онуки.

Мері Куант із чоловіком

Цікаво, але стиль Мері ненавиділа Коко Шанель. Вона вважала жіночі коліна негарними, а моду 1960-х "потворною".

Нагадаємо, 30 грудня 2022 року померла Вів'єн Вествуд, "королева панка" британської моди. Фокус писав про культові речі, створені Вествуд. У тому числі й про її знамениту футболку із портретом британської королеви.