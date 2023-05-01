"Иван Васильевич меняет профессию" и не только. Лучшие наряды, созданные Славой Зайцевым для кино

Первый советский кутюрье скончался накануне вечером после продолжительной болезни в 85 лет.

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Слава Зайцев, который вырос в бедности и лишениях, всю жизнь создавал потрясающие наряды, которыми восхищались Пьер Карден и Марк Боан, работавший для модного дома Christian Dior. Фокус расскажет о том, для каких фильмов Зайцев создавал наряды.

Знаменитым он стал благодаря счастливой случайности. Он создал коллекцию расписной рабочей одежды. Но хоть расписные телогрейки и валенки возмутили комиссию, и юному Зайцеву даже грозили серьезные проблемы с законом, статья о его коллекции появилась в французском Paris Match. В итоге он получил прозвище "Красный Диор", которым впоследствии был не слишком доволен и стал создавать наряды для всей советской элиты. Это, к слову, его тоже не слишком радовало, потому что, по его словам, ни один из созданный им эскизов до простого советского народа так и не дошел.

Но, будучи первым советским кутюрье, Зайцев одевал звезд эстрады, актеров и создавал наряды для кино и театра.

В его нарядах выходили на сцену Андрей Миронов в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро" в Театре сатиры. Он оформил более 20 спектаклей для российских и зарубежных театров. Среди них ― "Современник", МХАТ, Театр сатиры и Театр имени Евгения Вахтангова. Он также делал костюмы для постановок на Бродвее.

Костюмы для Андрея Миронова создавал Слава Зайцев Фото: Скриншот

Одной из последних работ Вячеслава Зайцева для Малого театра стала "Пиковая дама" 2015 года.

Иронично, но слава Зайцева советское руководство не радовала. Показы его моделей проходили без его участия за границей. Сам модельер вспоминал, что у него постоянно были проблемы с КГБ.

"Когда в 1974-м в Чехословакии в журнале "Кветы" вышла перепечатка из французской прессы, где в модном обзоре я был назван в числе пяти выдающихся модельеров мира за сто лет: Фредерик Ворт, Поль Пуаре, Коко Шанель, Кристиан Диор и Слава Зайцев, меня вызвали в ЦК партии и сказали: "Чтобы вас больше не было видно", — вспоминал дизайнер.

И хоть в советском кино не было принято указывать художников по костюмам, Слава Зайцев также создавал костюмы для многих фильмов.

Среди малоизвестных: образы Моны из фильма "Безымянная звезда" 1978 года Михаила Козакова и наряды для фильма "Фокусник" Петра Тодоровского 1967 года с Аллой Ларионовой в главной роли.

Анастасия Вертинская в фильме "Безымянная звезда" Фото: Скриншот

Популярным стало платье Алисы Фрейндлих для финальных сцен "Служебного роман". Эффектный наряд в мелкую клетку создал именно Зайцев.

Платье Алисы Фрейндлих из "Служебного романа" Фото: Скриншот

Но самой известной его работой стали костюмы Зиночки для фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" 1973 года.

Шикарные наряды актрисы Зиночки до сих пор вызывают восхищение.

Эти наряды сочетали в себе главные тренды того времени: мини, макси, брючные костюмы и платье-сафари. Чувствовалось и влияние Пьера Кардена, который восхищался творчеством молодого коллеги.

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Позже модельер стал создателем костюмов для членов олимпийской сборной СССР в 1980 году.

В 1997 году Зайцев открыл собственную "Лабораторию моды". На обучение туда приходили молодые дизайнеры с высшим профессиональным образованием.

В последние годы он практически не появлялся на публике, страдая от болезни Паркинсона. Ранее Фокус писал о жизни и карьере первого и последнего советского кутюрье.