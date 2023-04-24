Алла Пугачева и Максим Галкин продали свой замок в Грязи, – СМИ

Имя нового владельца поместья не разглашается.

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Российская певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин, избавились от своей самой дорогой недвижимости в РФ. По информации ряда СМИ, пара наконец продала свой замок в деревне Грязь.

Шестиэтажное строение на вершине 11-метрового холма в Одинцовском районе Московской области пустовало с момента отъезда звездной семьи из России. Но теперь все иначе. В окнах особняка снова горит свет, а на территории поместья красуется шикарный белый автомобиль.

По словам продюсера Сергея Дворцова, переговоры о продаже дома велись с осени 2022 года. Изначально владельцы хотели получить за него миллиард рублей, но нашелся покупатель, который готов был заплатить 700 млн.

Замок в деревне Грязь изначально был оценен в миллиард рублей

"Но Алла Борисовна не хотела уступать", – уточнил Дворцов.

Скорее всего, появился другой покупатель, согласившийся приобрести замок за первоначальную стоимость. Продюсер намекнул, что нынешний владелец поместья "был вхож в семью артистов".

"То есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной", — уточнил продюсер.

Имя нового хозяина не разглашается, по словам источников, этот человек имеет статус миллиардера.

Не так давно старший внук Пугачевой, Никита Пресняков, выставил на продажу ее трехэтажную дачу в селе Бережки Солнечногорского района Московской области на берегу реки Истра. За роскошную недвижимость площадью 800 квадратных метров он хочет выручить 225 миллионов рублей.

Максим Галкин уехал в Израиль в феврале 2022 года, после того, как Россия напала на Украину. Он открыто выступил против войны, а часть своих доходов перечислял на помощь украинцем. В результате его уволили с работы, захейтили, присвоили статус "иноагента" и угрожают уголовным делом.

Алла Пугачева с детьми улетела к мужу.

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