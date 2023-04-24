Алла Пугачова та Максим Галкін продали свій палац у Грязі, – ЗМІ

Ім'я нового власника маєтку не розголошується.

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Російська співачка Алла Пугачова та її чоловік, шоумен Максим Галкін, позбулися своєї найдорожчої нерухомості в РФ. За інформацією низки ЗМІ, пара нарешті продала свій палац у селі Грязь.

Шестиповерхова будівля на вершині 11-метрового пагорба в Одинцовському районі Московської області стояла порожньою з моменту від'їзду зіркової родини із Росії. Але тепер все по-іншому. У вікнах маєтку знову горить світло, а на території красується шикарний білий автомобіль.

За словами продюсера Сергія Дворцова, переговори щодо продажу будинку тривали з осені 2022 року. Спочатку власники хотіли отримати за нього мільярд рублів, але знайшовся покупець, який був готовий заплатити 700 млн.

Замок у селі Грязь спочатку був оцінений в мільярд рублів

"Але Алла Борисівна не хотіла поступатися", – уточнив Дворцов

Найімовірніше, з'явився інший покупець, який погодився придбати палац за повну вартість. Продюсер натякнув, що нинішній власник маєтку "входив у сім'ю артистів".

"Тобто угода усе-таки вже відбулася з Аллою Борисівною", — уточнив продюсер.

Ім'я нового господаря не розголошується, за словами джерел, ця людина має статус мільярдера.

Нещодавно старший онук Пугачової, Микита Пресняков, виставив на продаж її триповерхову дачу в селі Бережки Солнечногорського району Московської області на березі річки Істра. За розкішну нерухомість площею 800 квадратних метрів він хоче вторгувати 225 мільйонів рублів.

Максим Галкін поїхав до Ізраїлю у лютому 2022 року, після того, як Росія напала на Україну. Він відкрито виступив проти війни, а частину своїх доходів перераховував на допомогу українцям. В результаті його звільнили з роботи, захейтили, присвоїли статус "іноагента" та погрожують кримінальною справою.

Алла Пугачова з дітьми полетіла до чоловіка.

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