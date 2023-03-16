Онук Пугачової виставив на продаж розкішну дачу бабусі за 225 млн рублів (відео)

Декілька років тому Пугачова переписала дачу в Підмосков'ї на старшого онука.

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Микита Пресняков, старший онук російської співачки Алли Пугачової, виставив на продаж її триповерхову дачу в селі Бережки Сонячногірського району Московської області на березі річки Істра. За розкішну нерухомість площею 800 квадратних метрів він хоче виручити 225 мільйонів рублів.

Дача примадонни російської естради розташована в дуже мальовничому місці на ділянці 70 соток. На території є свій причал, тераса, лаунж-зона. Усередині маєтку — шість спалень, бібліотека, вбиральня, зона СПА з басейном, бар, більярдна, вітальня з каміном і кінотеатр. Розкішний інтер'єр багато прикрашений золотом і ліпниною, картинами, килимами та шовковими шпалерами.

На ділянці поховані двоє собак співачки — Покемон та Ірма.

Цей будинок артистка збудувала в Підмосков'ї наприкінці 90-х. Останніми роками тут ніхто не жив, лише Микита зрідка навідувався перевірити, чи все гаразд. У мережі на опублікованих відео можна побачити, що розкішна нерухомість обнесена високим парканом, і просто так туди не потрапити.

Онук Пугачової, на якого вона переписала дачу кілька років тому, остаточно переїхав із дружиною в США. Там давно живе його мати Христина Орбакайте з дочкою Клавдією та чоловіком Михайлом Земцовим. Крім того, щедра бабуся подарувала онукові на весілля квартиру в Америці.

Алла Пугачова теж залишила Росію із сім'єю. Зараз вона разом із чоловіком Максимом Галкіним і дітьми Гаррі та Лізою живе в Ізраїлі. Знаменитості з перших днів вторгнення Росії в Україну виступили проти дій влади й засудили агресію РФ.

У результаті Максим Галкін був оголошений "іноагентом", а його дружина востаннє приїжджала на батьківщину в серпні минулого року, щоб остаточно вирішити всі майнові питання, після чого назавжди виїхала з Росії.

Раніше Фокус писав, що буде із замком пари в селі Грязь.