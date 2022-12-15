Алла Пугачова остаточно розірвала зв'язки з Росією, — ЗМІ

Мова про останній бізнес знаменитості в РФ.

Related video

Алла Пугачова обірвала всі зв'язки з Росією. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Як стало відомо, податкова у столиці РФ закрила останню російську компанію артистки. Мова про фірму "АБП", яка існувала на ринку понад 12 років.

Зазначається, що через цю фірму дружина Максима Галкіна проводила концерти та продавала речі свого бренду. Після лютого 2022 та переїзду до Ізраїлю справи зупинилися, і Пугачова у жовтні 2022 подала заяву про банкрутство своєї фірми. Після перевірки московська податкова закрила бізнес знаменитості.

Наразі Алла Пугачова та Максим Галкін з двома дітьми перебувають у Європі. У Росії гумористу присвоїли звання іноагента та погрожували завести кримінальну справу за дискредитацію ЗС РФ.

[ + – ] Максим Галкін та Алла Пугачова Фото: Instagram alla_orfey

Втім, комік продовжує виступати у Європі, а частину коштів з концертів, як раніше зазначав Галкін, він передавав на потреби українців, котрі постраждали від війни.

Також повідомлялося про ймовірну еміграю зіркового подружжя з дітьми до США.

Нагадаємо, Аллу Пугачову та Максима Галкіна планують позбавити ізраїльського громадянства.

Також Фокус писав про повернення Алли Пугачової до Росії на новорічні свята.