Алла Пугачева окончательно разорвала связи с Россией, — СМИ

Речь о последнем бизнесе знаменитости в РФ.

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Алла Пугачева оборвала все связи с Россией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как стало известно, налоговая в столице РФ закрыла последнюю российскую компанию артистки. Речь о фирме "АБП", которая существовала на рынке более 12 лет.

Отмечается, что через фирму жена Максима Галкина проводила концерты и продавала вещи своего бренда. После февраля 2022 и переезда в Израиль дела остановились, и Пугачева в октябре 2022 подала заявление о банкротстве своей фирмы. После проверки московская налоговая закрыла бизнес знаменитости.

Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин с двумя детьми находятся в Европе. В России юмористу присвоили звание иноагента и угрожали возбудить уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

[ + – ] Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Instagram alla_orfey

Впрочем, комик продолжает выступать в Европе, а часть средств с концертов, как отмечал Галкин, он передавал на нужды украинцев, пострадавших от войны.

Ранее сообщалось о вероятной эмиграции звездных супругов с двумя детьми в США.

Напомним, Аллу Пугачеву и Максима Галкина планируют лишить израильского гражданства.

Также Фокус писал о возвращении Аллы Пугачевой в Россию на новогодние праздники.