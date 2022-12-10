Алла Пугачева вернется в Россию, — СМИ

Артистка уже получила гражданство другой страны.

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Алла Пугачева собирается вернуться в Россию. Об этом сообщают росСМИ.

По данным издания, артистка намерена приехать на родину на новогодние праздники 2022/23. Об этом рассказал известный двойник Пугачевой Даниил Калатура.

"У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет", — отмечает мужчина.

Кроме того, двойник добавил, что певица очень любит Россию. Отметим, что саму страну в своих постах жена Максима Галкина не критикует.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули территорию РФ сразу же после начала полномасштабного вторжения. Первоначально они с двумя детьми жили в Израиле, где, как сообщалось, Примадонна получила гражданство. Впоследствии звездная пара перебралась в Латвию.

В частности, сообщалось о вероятной эмиграции супругов в США.

В августе 2022 Алла Пугачева вернулась в Россию на несколько дней, ведь у детей закончились школьные каникулы. Однако вскоре певица снова уехала из страны.

Напомним, Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут лишить израильского гражданства.

Также Фокус писал о признании Аллы Пугачевой как одной из 100 самых влиятельных женщин мира 2022 года, по версии Time.