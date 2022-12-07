Аллу Пугачеву и Максима Галкина могут лишить израильского гражданства

Все дело в венчании звездной пары.

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Аллу Пугачеву и Максима Галкина хотят лишить гражданства Израиля. Об этом сообщает канал 13 TV.

Оказалось, что русские знаменитости венчались в православной церкви, юморист изменил вероисповедание и нарушил правила иудаизма. Поэтому Галкина могут лишить паспорта гражданина Израиля.

В расследовании телеканала говорится, что на репатриацию могут рассчитывать граждане с еврейскими корнями, которые не изменили иудаизм на любую другую религию.

[ + – ] Алла Пугачева с детьми Фото: maxgalkinru

В частности, в Израиле возмущены тем, что 41% россиян, получивших с марта 2022 года гражданство, не задержались на территории страны и вернулись в РФ.

Кроме того, израильский паспорт могут забрать и у Ксении Собчак, которая после получения документов сразу вернулась в Москву.

Максим Галкин и Алла Пугачева покинули территорию РФ сразу после начала полномасштабного вторжения и осудили решение властей. Сначала они жили в Израиле, а затем перебрались в Латвию. Сообщалось также о вероятной эмиграции звездной пары вместе с двумя детьми в США.

Напомним, Алла Пугачева вошла в список "100 самых влиятельных женщин " в 2022 году по версии BBC.

Также Фокус писал об окончательном расторжении связей Аллы Пугачевой и РФ.